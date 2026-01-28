Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prešov a Považská Bystrica postúpili do finále

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Finále sa uskutoční v sobotu 28. februára v Žiline.

Autor TASR
Prešov 28. januára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov a Považskej Bystrice postúpili do finále Slovenského pohára. V stredajšom semifinálovom zápase zdolali Prešovčania Nové Zámky 44:28 a Považská Bystrica uspela v Hlohovci 30:19. Finále sa uskutoční v sobotu 28. februára v Žiline.



semifinále SP

Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky 44:28 (25:12)

najviac gólov: Dobrkovič 9, Karlov 8, Hozman 6 - Katona, Kyjanek a Valent po 5. Rozhodovali: Richvalský - Palovčák, vylúčení: 4:3, 7m hody: 1/1 - 2/2, 320 divákov.



HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica 19:30 (10:18)

najviac gólov: Jankovič 4, Obúlaný a Grajciar po 3 - Hlinka 6, Štefina 5, Macháč a Jurák po 4. Rozhodovali: Haščíková - Kellner, vylúčení: 3:4, 7m hody: 3/3 - 2/1, 180 divákov.
