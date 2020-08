Štartuje ženská MOL liga, v hre osem českých a štyri slovenské tímy

Program 1. kola MOL ligy 2020/2021



Štvrtok 27. augusta:



17:00 HC DAC Dunajská Streda – HK Slovan Duslo Šaľa



Sobota 29. augusta:



16:00 Handball PSG Zlín - DHK Baník Most



17:00 HK Hodonín - Sokol Písek



18:00 DHC Sokol Poruba - DHK Zora Olomouc



DHC Slavia Praha a DHC Plzeň – voľno



Odložené:



ŠŠK Prešov – Iuventa Michalovce

Bratislava 26. augusta (TASR) – Štvrtkovým súbojom HC DAC Dunajská Streda – HK Slovan Duslo Šaľa odštartuje nový ročník spoločnej česko-slovenskej MOL ligy v hádzanej žien. Predstaví sa v ňom osem českých a štyri slovenské tímy.Počet slovenských zástupcov klesol zo šesť na štyri, keďže HC Sporta Hlohovec a HK Sokol Bánovce nad Bebravou v súťaži nepokračujú. Staronovým účastníkom interligy je DHC Plzeň. Zo Slovenska budú v sezóne 2020/2021 účinkovať Iuventa Michalovce, HK Slovan Duslo Šaľa, HC DAC Dunajská Streda a ŠŠK Prešov, všetky štyri tímy majú istú účasť v play off o majstra SR. Rekordérom v počte víťazstiev v MOL lige (predtým WHIL) je s deviatimi prvenstvami úradujúci slovenský šampión Iuventa Michalovce, na konte má aj dvanásť domácich titulov.Pôvodne malo v súťaži štartovať 13 klubov, no začiatkom augusta sa z finančných dôvodov odhlásil tradičný účastník SHK Veselí nad Moravou. Napriek tomu sa už program vyžrebovaného rozpisu nezmenil, takže základná časť ligy bude mať 26 kôl.uviedol riaditeľ MOL ligy Peter Brunovský.Východniarske derby 1. kola medzi ŠŠK Prešov a Iuventou Michalovce odohrajú v náhradnom termíne, keďže oba tímy ešte cez víkend čaká Final4 Slovenského pohára z minulej sezóny v Bardejove.Uplynulý ročník MOL ligy pre pandémiu koronavírusu nedokončili. Prerušili ho v marci, keď na čele tabuľky figuroval Baník Most pred Iuventou Michalovce.