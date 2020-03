Hádzanársky zväz zatiaľ domácu sezónu neukončil

Bratislava 17. marca (TASR) – Slovenský zväz hádzanej napriek koronavírusovej kríze stále verí, že sezónu v domácich súťažiach bude môcť dokončiť. Priestor na to môže byť v máji a júni, ak sa situácia vyvinie priaznivo. Zatiaľ prerušil všetky svoje súťaže do 15. apríla, dovtedy by mala padnúť definitíva. Avšak žreb kvalifikácie ME 2022 mužov, ktoré Slovensko spoluorganizuje s Maďarskom, určite 23. apríla v Pezinku nebude.



Európska hádzanárska federácia informovala, že ruší aj konferenciu generálnych sekretárov jednotlivých zväzov od 21. do 24. apríla v Bratislave. Žreb kvalifikácie ME 2022 sa zatiaľ odsúva.



"Sme v kontakte s EHF a hľadáme nový termín žrebu. Ten by sa mal naďalej podľa plánu uskutočniť v Pezinku. Prebehnúť musí, iba sa presunie na iný dátum, ktorý zatiaľ ešte nie je známy," vysvetlil prezident SZH Jaroslav Holeša pre TASR.



"Organizačný výbor ME 2022 napriek súčasnej náročnej situácii pracuje, pravidelne a v podstate na dennej báze. Sme v kontakte s maďarskou stranou a hoci cestovať teraz nemôžeme, komunikácia funguje prostredníctvom mailov, či videohovorov. Prípravy na mužské ME pokračujú."



Mužská Slovnaft handball extraliga, ani ženská spoločná československá MOL liga zatiaľ na rozdiel od basketbalu či volejbalu sezónu na Slovensku neukončili. SZH si stále necháva čas a priestor na definitívu.



"Na rozdiel od spomínaných športov máme my v hádzanej sezónu najdlhšiu, trvá od septembra až do konca mája. Preto sme zatiaľ do 15. apríla súťaže iba pozastavili a dovtedy aj po dohode s klubmi chceme rozhodnúť, či ročník ešte v nejakom inom formáte dokončíme alebo ju zrušíme úplne.



Keďže sme športovci, tak zostávame optimisti a uvidíme, čo sa bude diať. Každý deň sú nové informácie, prijímame ich na dennej báze. Nechceli sme urobiť nejaké unáhlené rozhodnutie, ktoré by nás potom mohlo mrzieť," uviedol Holeša.



Podobná situácia je podľa jeho slov aj v ďalších európskych krajinách, kde domáce hádzanárske súťaže ešte neuzavreli a čakajú na ďalší vývoj. Proti zastaveniu súťaže sa v pondelok postavili aj kluby nemeckej Bundesligy. Zatiaľ ju prerušili do 22. apríla a rozhodli sa čakať, či situácia umožní dohrať sezónu v máji a júni.



Finálový turnaj Nemeckého pohára preložili predbežne na koniec júna. Európska hádzanárska federácia minulý piatok rozhodla, že preruší všetky svoje súťaže do 12. apríla. Týka sa to nielen stretnutí kvalifikácie ME 2020 žien, ale aj európskych klubových pohárových súťaží vrátane Ligy majstrov.



Dôležitý bude pre SZH v súvislosti s pokračovaním sezóny názor klubov. "Samozrejme, že momentálne má zdravie pred športom prednosť, ale chceli sme si nechať ešte nejaký časový priestor na definitívne rozhodnutie. O všetkom prirodzene diskutujeme s klubmi, zariadime sa aj podľa ich názoru. Stretnúť sa samozrejme nemôžeme, ale prostredníctvom konferenčného hovoru môžeme situáciu konzultovať a v priebehu týždňa-dvoch by sme mali všetko vyriešiť.



Priestor hrať by ešte mohol byť v máji a júni. Minimálne mládežnícke súťaže by sme chceli dohrať, keďže v lete nás čakajú európske šampionáty v juniorských kategóriách. Pevne verím, že situácia v Európe sa upokojí, pretože ak to bude trvať dlhšie, tak asi aj tieto ME budú zrušené. Zatiaľ čakáme, máme náš optimistický plán a čas ukáže, ako to dopadne." SZH musel v marci zrušiť aj turnaj Final Four Slovenského pohára mužov a žien v Bardejove, ten by rovnako mohli ešte v tejto sezóne odohrať v náhradnom termíne.



Šíriaci sa koronavírus výrazne ovplyvnil aj plán reprezentačných tímov SR mužov i žien. Predbežne na jún sa z marca presunul dvojzápas kvalifikácie o postup na ME 2020 žien proti Švajčiarsku. SZH aktuálne zrušil aj aprílový zraz národného tímu mužov, počas ktorého boli plánované dva medzištátne zápasy v Severnom Macedónsku.



"Zrušili sme už všetky reprezentačné akcie na apríl. Muži nebudú mať zraz, lebo nepredpokladám, že do 13. apríla sa situácia výrazne zlepší. Treba navyše vziať do úvahy, že už viac ako týždeň hráči netrénujú a čím dlhšie to bude trvať, výpadok bude ešte výraznejší. V apríli mal byť u nás aj medzinárodný turnaj kadetov za účasti Dánska, Rakúska a Holandska a tiež už sme jednotlivých účastníkov informovali, že sa neuskutoční. Juniori mali zasa ísť do Slovinska, ale ani to nebude možné," konkretizoval prezident SZH.



Slovenky by tak v novom asociačnom termíne na prelome mája a júna mali odohrať v krátkom slede štyri kvalifikačné duely ME 2020 - 27. mája v Michalovciach s Ruskom, 31. mája so Srbskom v Zrenjanine a potom začiatkom júna duely so Švajčiarskom, ktoré boli pôvodne plánované v marci v St. Gallene a v Šali.



Aj Slovenský zväz hádzanej vo svojej internej štruktúre dôsledne dodržuje nariadenia v súvislosti s koronavírusom.



"Dokonca sme trošku predbehli situáciu a už od pondelka minulého týždňa sme za na zväze zaviedli home office. Keďže stoja všetky súťaže, svoju agendu vie každý robiť aj z domu," tvrdí Holeša.



Zastavenie súťaží môže mať na kluby okrem športového aj ekonomický vplyv. Prípadnú pomoc od zväzu chce SZH riešiť s jednotlivými klubmi. "Väčšina klubov až na pár výnimiek u nás funguje na poloprofesionálnej báze, budeme s nimi ešte určite aj o ekonomickej situácii hovoriť. Zatiaľ je to trochu predčasná otázka, keďže stále nevieme, ako to s našou sezónou dopadne."