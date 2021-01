Talentovaný Hniďák prestúpil do maďarského Ceglédu

Cegléd 5. januára (TASR) – Slovenský juniorský reprezentant v hádzanej Marek Hniďák bude pôsobiť v najvyššej maďarskej súťaži. Devätnásťročný talent od začiatku tohto roka posilnil tím Ceglédi KKSE. Doteraz bol kmeňový hráč HK Slavoj Trebišov a hosťoval v extraligovom klube Košice Crows.



„V každom prípade ide o najvýznamnejší prestup v mojej doterajšej kariére, z ktorého sa veľmi teším a zároveň cítim zodpovednosť. Určite cítim aj nervozitu, ale nejde o nič hrozné. Prevládajú pozitívne dojmy.



V Košiciach mi v Crows dávali dostatok priestoru, do Ceglédu prichádzam zabojovať o svoje miesto v kádri. S trénerom som sa ešte nestretol, ale moje úlohy ako pravej spojky budú podobné ako v Košiciach," povedal Hniďák pre slovakhandball.sk.



Hniďák už absolvoval aj sústredenia A-tímu Slovenska a chce zabojovať o pevné miesto v národnom tíme. V Cegléde bude jeho spoluhráčom ďalší Slovák – pivot Martin Mazák.



„S maďarčinou nie sme ešte kamaráti. Dúfam, že v začiatkoch mi 'Mazi' pomôže a neskôr sa aj posnažím. Pre každého slovenského hádzanára je v súčasnosti métou budúcoročný domáci európsky šampionát. Určite si trúfam minimálne zabojovať o miesto v reprezentácii na ME 2022. Ostatné necháme na osud. Spravím však maximum, aby sa mi to podarilo. Uvidíme, ako to dopadne," uviedol Hniďák.