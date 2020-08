VIDEO: Tatran chce späť Slovenský pohár, nový kapitán je Rábek

Program Final 4 Slovenského pohára mužov 2020 /Bardejov/:



sobota, 29. augusta, semifinále:



Tatran Prešov - HKM Šaľa /17.00/

MHC Štart Nové Zámky - MŠK Považská Bystrica /19.00/



nedeľa, 30. augusta:



finále /20.15/

Prešov 26. augusta (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov majú pred sebou prvý cieľ, ktorým je triumf na turnaji Final 4 o Slovenský pohár. Ten je na programe počas nasledujúceho víkendu v Bardejove a okrem ich semifinálového súpera zo Šale sa na ňom predstavia aj hráči Nových Zámkov a Považskej Bystrice. "," poznamenal generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.Prešovčania sa na zisk Slovenského pohára hotovali aj v marci 2019, no po sedmičkovom rozstrele vo finále sa tešili hráči Považskej Bystrice. "," poznamenal Benický narážajúc na priaznivé výsledky Tatrana v príprave. Hráči Tatrana nedávno absolvovali sústredenie v Slovinsku, ktoré ukončili víťazstvom na turnaji. "," uviedol Benický. Jeho tím bude opäť účinkovať aj v medzinárodnej SEHA lige a zápolenia v Lige majstrov nahradí premiérovou účasťou v Európskej hádzanárskej lige (EHL). "," povedal Benický.V kádri Tatrana nastalo viacero zmien a novinkou je aj obsadenie postu kapitána a jeho asistenta. Na turnaji v Slovinsku si pozíciu kapitána vyskúšal Roman Carapkin, ktorý však bude počas sezóny zástupca Olivera Rábeka:," poznamenal Rábek. Nový kapitán Prešovčanov chýbal v Slovinsku pre zranenie rovnako ako ďalšia spojka Nino Grzentič, no podľa Benického by ich zranenia nemali byť dlhodobé a k tímu by sa mali onedlho pripojiť rovnako ako ľavá spojka Dominik Krok.