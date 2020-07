Tatran Prešov pôjde do sezóny s pestrým kádrom aj vysokými ambíciami

Káder Tatrana Prešov pre sezónu 2020/2021:



brankári: Igor Čupryna, Marcos Colodeti

hráči: Oliver Rábek, Dávid Michalka, Dominik Krok, Roman Carapkin, Josef Hozman, Tomáš Rečičár, Nino Grzentič, Pedro Pacheco, Guilherme Linhares, Jihed Jaballah, Anouar Ben Abdallah, Nuno Santos, Pavel Hernandez, Lucijan Fižuleto



prišli: Guilherme Linhares de Souza (pr. spojka/Braz.), Marcos Vinicios Colodeti (bran./Braz.), Jihed Jaballah (piv./Tun.), Anouar Ben Abdallah (pr. spojka/Tun.), Lucijan Fižuleto (str. spojka/Slov.), Nuno Miguel Martins Afonso Santos (pr. krídlo/Portug.), Pavel Caballero Hernandez (ľav.krídlo/Kuba)

odišli: Mario Cvitkovč, Januš Lapajne, Leon Vučko, Martin Straňovský, Lukáš Urban, Rares Marian Fodorean, Javier Muňoz, Titouan Afanou Gatine, Ogjen Djerič



Plán prípravných zápasov:



Gyöngyös (Maď.) - Tatran Prešov /piatok, 24. júla/

Tatran Prešov - Kalisz (Poľ.) /sobota, 1. augusta/

turnaj v Mielci (Poľ.), súperi: Stal Mielec Wisla Plock, Górnik Zabrze, Azoty Pulawy, Piotrków Trybunalski /piatok, sobota, 14.-15. augusta/

Prešov 13. júla (TASR) - Výrazná zmena národnostného zloženia, či príprava na účinkovanie v novej európskej lige. Aj o tom je príprava hádzanárov Tatrana Prešov, ktorí majú pred sebou opäť pestrú sezónu. Ročník 2020/2021 sa pre nich začne dohrávkou minulosezónneho Slovenského pohára, v ktorom chcú potvrdiť pozíciu najlepšieho slovenského tímu." uviedol generálny manažér Tatrana Miroslav Benický k jednoznačnej ambícii získať Slovenský pohár. Prešovčania budú v ročníku 2020/2021 pravdepodobne opäť účinkovať aj v SEHA lige a premiérovo aj v Európskej hádzanárskej lige (EHL). "," poznamenal Benický.V kádri Tatrana nastali po sezóne 2019/2020 zásadné zmeny. Už v ňom nefigurujú Martin Straňovský, Lukáš Urban, Januš Lapajne či Titouan Gatiné a na ich miesta prišli legionári. Nie však zo Srbska či Chorvátska ako v nedávnych rokoch, ale z Brazílie, Tuniska i Kuby. "" povedal tréner Slavko Goluža.Generálny manažér klubu Miroslav Benický ocenil na nových akvizíciách hlad po úspechu a energiu, ktorú priniesli: "."Benický viackrát zdôraznil, že najväčšou hviezdou Tatrana by mal byť tím a nie jednotlivec. Napriek tomu spomedzi nových posíl púta pozornosť najmä tuniský pivot Jihed Jaballah. "." Jaballah je známy aktivitou na sociálnych sieťach a pozornosť svojich fanúšikov teraz zameral na Tatran Prešov: "."Ani najúspešnejší slovenský klub sa nevyhol komplikáciám spôsobenými pandémiou koronavírusu, no zatiaľ ich zvládol so vztýčenou hlavou. "," uviedol Benický.Prešovčania sa v rámci prípravy nepredstavia na tradičnom Turnaji šampiónov v Doboji, ktorý je zrušený. "," vysvetlil Benický.