Hádzanári Prešova odštartovali prípravu, tréningy vedie Gernát

Prešov 4. januára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov odštartovali prípravu na druhú časť sezóny s pätnástimi hráčmi naberaním fyzickej kondície vo fitnescentre. Tréningové jednotky viedol Marek Gernát, ktorý sa s klubom dohodol v pozícii dočasného trénera na trvalom kontrakte.



"Pre mňa je to výzva. Predsa len byť v pozícii asistenta je ľahšie. Človek nemá tú zodpovednosť a ťarchu. Na druhej strane je to ľahšie v tom, že chlapcov poznám. Robíme spolu druhú sezónu, takže práce s chlapcami sa nebojím," uviedol kouč pre oficiálnu stránku Tatrana.



V stredu sa k tímu pripoja aj štyria chýbajúci zahraniční hráči - Roman Carapkin, Pavel Hernandez, Sergio Lopez a Marcos Colodeti, ktorí dostali povolenie na neskorší príchod. Napriek tomu nebude celý tím až do začiatku jarnej časti pokope. Lukáš Urban sa totiž od 7. do 15. januára zúčastní sústredenia slovenskej reprezentácie, ktorá počas zrazu odohrá aj tri prípravné zápasy (s Čile a dvakrát s Českom). Na dve stretnutia proti mládežníckemu výberu Česka pôjdu aj Damian Mitaľ a Erik Fenár, ktorí pomôžu kadetskej reprezentácii.



Práve Fenár pritom bol počas vianočných sviatkov jediným zástupcom Tatrana v národnom A-tíme. S reprezentáciou absolvoval sústredenie v maďarskom Lipóte a turnaji o Karpatský pohár v rumunskej Oradei, kde zverenci trénera Fernanda Guricha obsadili 2. miesto po víťazstve nad domácim tímom (31:30) a prehre s účastníkom blížiacich sa majstrovstiev sveta Egyptom (29:33), ktorému strelil prešovský krídelník dva góly. "Hoci to bolo počas Vianoc, som rád, že som mohol reprezentovať. Pre mňa je len pozitívne trénovať s kvalitnými hráčmi, ako je to už tu v Prešove. Na prvom zraze sme sa venovali hlavne obrane a ofenzívnejším obranným prvkom. Skúšali sme aj útočné akcie. Na turnaji sme potom odohrali dobrý zápas proti Rumunsku, ktorý sa nám, aj s trochou šťastia na konci, podarilo vyhrať. Vo finále sme proti špičkovému tímu Egypta bojovali, hrali naplno. V druhom polčase sme sa však dopustili niekoľkých chýb a výsledok bol napokon spravodlivý. Každá skúsenosť sa počíta, čiže som rád, že som tam mohol byť," zhodnotil svoje reprezentačné účinkovanie osemnásťročný hádzanár.



Ako k samotnému priebehu zimnej prípravy dodal tréner Marek Gernát, tréningové jednotky v halách obohatí trikrát do týždňa aj pobyt v posilňovni. "Čaká nás krátky, trojtýždňový kondičný cyklus, v ktorom sa musíme poriadne ´nabiť´ na jarnú časť, aby sa chlapcom vyhýbali zranenia. Počas februára a marca nás čakajú každý týždeň minimálne tri zápasy. Sú tam dva týždne po sebe, kde máme aj štyri zápasy. Je toho teda pred nami veľa," dodal Gernát.



Prešovčania majú v pláne jeden prípravný zápas, ktorý odohrajú v piatok 13. januára o 18.00 h na domácej palubovke proti poľskému Tarnovu. Prvý oficiálny duel v roku 2023 čaká Tatran podľa plánu v stredu 25. januára v semifinále Slovenského pohára na palubovke Slovana Modra. V jarnej časti pribudnú k zápasom pohára, slovenskej a českej extralige a Európskej ligy aj stretnutia nadnárodnej SEHA ligy.