Tatran Prešov opäť do tréningu, rieši účinkovanie v EHL

Prešov 13. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov začnú po absolvovaní desaťdňovej karantény opäť s tréningovým procesom. Výsledky testov, ktoré v závere minulého týždňa absolvovali, boli u drvivej väčšiny hráčov a realizačného tímu negatívne. V karanténe zostávajú dvaja hráči a klub aktuálne intenzívne pracuje na zabezpečení zápasov Európskej hádzanárskej ligy.



Hádzanári a realizačný tím Tatrana boli v karanténe od minulého piatka 2. októbra po pozitívnom teste na koronavírus u jedného z hráčov. K nemu po piatkovom pretestovaní zvyšku tímu pribudol ďalší hráč, ostatní mali negatívne výsledky. "Čo sa týka výsledkov testov, pozitívne bol testovaný jeden člen nášho A-tímu. Obaja hráči teda musia ostať v karanténe. Zvyšok mužstva bude tento týždeň pokračovať v tréningovom procese," informoval generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický na klubovom webe.



Klub momentálne rieši predovšetkým zabezpečenie medzinárodných zápasov, keďže už v utorok 20. októbra ho čaká plánovaný štart premiérového ročníka Európskej hádzanárskej ligy. V domácom prostredí majú zverenci trénera Slavka Golužu privítať francúzsky USAM Nimes Gard (20.45 h). "Tou najpodstatnejšou vecou, ktorú momentálne riešime sú podmienky, za akých sa bude môcť uskutočniť náš úvodný zápas Európskej hádzanárskej ligy proti Nimes, keďže včera avizované opatrenia majú dopad aj naňho. Čakáme preto na výklad toho, čo bolo avizované, teda že profesionálne kluby môžu pokračovať v činnosti v najvyšších súťažiach. Pre nás je podstatné vedieť, či sa to týka aj účinkovania v medzinárodných a nadnárodných súťažiach. Potrebujeme mať v tomto jasno. Komunikujeme aj s EHF ohľadom všetkých možných alternatív, ktoré môžu nastúpiť v prípade, ak bude niekto pred zápasom testovaný pozitívne a aký to bude mať ďalší dopad na organizáciu zápasu, keďže na Slovensku platí pravidlo, že ak je niekto pozitívne testovaný, tak všetky osoby s ktorými bol v kontakte musia ísť do karantény. Takže aj toto sa snažíme nastaviť, aby zápas nebol ohrozený,“ vysvetlili Benický, podľa ktorého sa rieši aj druhý zápas súťaže proti Sportingu Lisabon naplánovaný na utorok 27. októbra v Portugalsku. „Ide o to, že Portugalsko je zaradené medzi rizikové krajiny. To by pre nás znamenalo po návrate nutnosť podstúpiť karanténu. Zároveň problém je, že koncom minulého týždňa sme kúpili letenky, ktoré boli následne leteckou spoločnosť zrušené, keďže prišlo k zrušeniu letu. Takže aj tento zápas sa snažíme naplánovať tak, aby to neohrozilo naše ďalšie fungovanie hlavne po návrate. Uvidíme teda, či a aké riešenie sa nájde."