Tatran Prešov opäť trénuje

Prešov 2. novembra (TASR) – Hádzanári Tatrana Prešov sa vrátili do tréningového procesu. V karanténe však naďalej zostáva tréner Slavko Goluža a dvaja hráči, ktorí mali opätovne pozitívne testy na koronavírus.



Vedenie mužstva prevezme dočasne kouč mladšieho dorastu Marek Gernát. „Nechceme podceniť situáciu pre prípad, že by tréner Goluža nebol ani po desiatich dňoch k dispozícii. Čakajú nás európske zápasy. Marek Gernát je licencovaný tréner, ktorý je na delegačnom zozname, takže pod jeho vedením sa mužstvo vráti do tréningu," vyhlásil pre klubovú stránku generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.



Klub nemenoval dvojicu hráčov, ktorá mala pozitívny test na koronavírus, no informoval, že jeden z dvojice je nový prípad. Nebol teda medzi osmičkou hráčov, ktorá mala pozitívne testy pred neuskutočnenou cestou na zápas Európskej ligy so Sportingom Lisabon (23. októbra).



Šarišanov čaká najbližší zápas v sobotu 14. novembra. V rámci 9. kola Slovnaft extraligy nastúpia na palubovke Nových Zámkov. Následne v utorok 17. novembra nastúpia na duel 3. kola Európskej ligy na domácej palubovke proti Dinamu Bukurešť.