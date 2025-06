Tatran Prešov sa rozlúčil s 10 hráčmi, brankár Čupryna ukončil kariéru

Prešov 27. júna (TASR) - V hádzanárskom klube Tatran Prešov skončilo po sezóne 2024/2025 desať hráčov. Je medzi nimi aj brankár Igor Čupryna, ktorý pre problémy s kolenom ukončil svoju kariéru. Klub informoval o zmenách na svojej oficiálnej stránke.



V pozícii hlavného trénera pokračuje Radoslav Antl, ktorý nedávno doviedol Tatran k majstrovskému titulu v slovenskej extralige. Okrem Čuprynu už nefigurujú v jeho kádri ani Patrik Hruščák, Daniil Radčenko, Tomáš Fech, Maroš Varga, Ján Kristián Krok, Yosdany Rios, Nikola Malivojevič, Gašper Horvat, Savo Slavuljica. „S Patrikom Hruščákovi sme mali dohodu o jeho pôsobení len do konca uplynulej sezóny. Fechovi sme zmluvu ukončili pre slabú výkonnosť. Aj napriek ešte dva roky trvajúcemu kontraktu sa Daniil Radčenko rozhodol definitívne ukončiť svoju hádzanársku kariéru a Janko Krok sa rozhodol študovať mimo Prešovského kraja. Rovnako pre štúdium mimo Prešova končí aj Maroš Varga,“ prezradil majiteľ Tatrana Prešov Miloslav Chmeliar. Klub už má na uvoľnené pozície nových adeptov. „Súpisku pre budúcu sezónu už máme v tejto chvíli uzavretú a v najbližších dňoch budeme postupne predstavovať mená hráčov, ktorí v tíme nahradia hráčov, ktorí skončili svoje pôsobenie v Tatrane,“ poznamenal Chmeliar.



Zo spomenutých hráčov zanechal v Tatrane najvýraznejšiu stopu brankár Čupryna. Ukrajinec, ktorý získal aj slovenské občianstvo a stal sa reprezentantom SR, bol jedným z kľúčových hráčov Tatrana v nedávnych rokoch. Jeho koniec v Tatrane však nemusí byť definitívny.„Okrem toho, že sme Igora zamestnali v jednej z našich spoločností, bude sa ako tréner brankárov venovať našim žiackym tímom a pomáhať vychovávať svojich zástupcov,“ povedal Chmeliar. Čupryna naznačil možný koniec kariéry už bezprostredne po nedávnom zisku extraligového titulu po finálovej sérii s Považskou Bystricou. V Prešove pôsobil s krátkou prestávkou od roku 2015. „Som rád, že ma môj život dostal do Prešova. Bolo to vynikajúcich desať rokov. Aj mimo hádzanej tu mám veľa kamarátov a Prešov sa stal mojím domovom a domovom mojej rodiny. Žil som s klubom, prežíval jeho víťazstva a prehry. Ďakujem našim fanúšikom, ktorí boli stále s nami, aj keď sa občas nedarilo. Môj koniec spôsobili problémy s chrupavkou, ktoré sa aj pri tréningovom zaťažení neustále vracali a stále nie je vylúčené, že sa nevyhnem operácii. V tomto stave by som nebol schopný podávať plnohodnotné výkony. Neviem ako to bude vyzerať, ale začína sa nová etapa môjho života. Chcem sa trénersky venovať deťom v hádzanej a aj naďalej pomáhať klubu,“ konštatoval Čupryna.