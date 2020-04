Tatran Prešov sa s hráčmi dohodol na úprave zmlúv

Prešov 22. apríla (TASR) - Hádzanársky klub Tatran Prešov pristúpil k avizovaným dohodám s hráčmi o úprave zmluvných podmienok, ktoré s nimi riešil na individuálnej úrovni. S výnimkou jedného hráča sa so všetkými ostatnými dohodol na korektúrach kontraktov, informuje web úradujúceho slovenského majstra.



Tatran ukončil aktuálnu sezónu k 1. aprílu. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu hádzanej (VV SZH) o zrušení a anulovaní aktuálneho súťažného ročníka extraligy. K uvedenému dátumu zároveň vedenie klubu deklarovalo, že hráčom uhradí za marec, v ktorom sa odohrali iba dva zápasy, plnú výšku výplat a zároveň zváži ďalšie kroky.



Vzhľadom na aktuálny krízový stav musel napokon klub v spolupráci s hráčmi pristúpiť k určitým korektúram v hráčskych zmluvách. Tie riešil na individuálnej úrovni. "Predsa len, každá zmluva je individuálna a každý hráč je v inej pozícii, či už finančnej, alebo z pohľadu jeho pozície v tíme, preto sme to nemohli brať cez jednu šablónu. Hráčom sme individuálne predostreli návrh úpravy zmluvných podmienok, ako vieme riešiť výpadok v tejto sezóne. Spoločným menovateľom bola racionalizácia nákladov v klube, kde sme kládli dôraz na to, aby sme zabezpečili plynulý chod športovej zložky nielen počas týchto mesiacov, kedy bola zrušená táto sezóna, ale aj vyhliadkovo do ďalšej sezóny," uviedol pre klubový web generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.



Úprava zmlúv sa teda dotkla nielen nedohranej sezóny, ale aj tej nasledujúcej. Klub k utorku 21. aprílu dospel k dohode so všetkými hráčmi, s ktorými počíta pre budúcu sezónu, s výnimkou jediného prípadu. "Uvidíme v najbližších dňoch, ako sa situácia vyvinie s posledným hráčom, ktorý ostáva a v prípade ktorého dohoda nebola uzavretá. Samozrejme, neboli to s nikým jednoduché rokovania, ale musím vyzdvihnúť chalanov za korektnosť a že si uvedomili, v akej situácii sme všetci spolu. Týka sa totiž celej spoločnosti, aj ľudí, ktorí v dnešnej dobe prichádzajú o prácu," zdôraznil generálny manažér klubu.



Aktuálna situácia bude mať podľa Benického dopad na dlhšie obdobie. "Aj v športe musíme urobiť všetci maximum, aby keď chceme pokračovať, sme boli všetci racionálni. Tatran Prešov dlhodobo zodpovedne hospodári, takže aj keď sme museli pristúpiť k úpravám, dovolím si povedať, že dohody, na ktoré sme s hráčmi pristúpili, budú pod úrovňou toho, čo budú musieť urobiť mnohé iné kluby, predovšetkým tie v zahraničí. Pre nás bolo podstatné zabezpečiť plynulý chod klubu a v danom momente verím, že ho dosiahneme. Ak by sa situácia zhoršila, nielen ohľadom koronavírusu, ale aj dopadu, ktorý to bude mať na ekonomiku, budeme samozrejme aj my nútení pristúpiť k ďalším úpravám. Ale ja verím, že to nebude potrebné. Už teraz sme mohli zaznamenať určitú formu zvoľnenia opatrení a preto verím, že pokiaľ to bude pokračovať v takomto trende a epidémia sa nebude šíriť, resp. bude na ústupe, tak sa v plánovaný termín 1. júla spoločne stretneme, aby sme reálne odštartovali prípravu na novú sezónu," dodal Benický.