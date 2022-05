Hádzaná: Tatran Prešov zdolal HK Košice a vo finále vedie 1:0

finále, 1. zápas:



Tatran Prešov - HK Košice 34:24 (18:11)



Najviac gólov Tatrana: Pacheco 7, Davidovič a Hernandez po 5, Rečičár 4, najviac gólov HK Košice: Hriňák 6, Baláž 5, Hruščák a Guzy po 3. Rozhodovali: Baďura, Ondogrecula, TH: 2/2 - 3/2.

Prešov 14. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zdolali v prvom finálovom zápase Niké Handball extraligy HK Košice 34:24. Vo finálovej sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v stredu 18. mája v Košiciach, tretí v sobotu 21. mája v Prešove.Od úvodu sa hrala vyrovnaná hádzaná a tímy sa do stavu 8:8 striedali vo vedení. Prešovčania následne odskočili na tri góly (11:8), no dôležitý náskok si vypracovali od stavu 13:10. Sériou štyroch gólov sa dostali do sedemgólového vedenia, ktoré si preniesli do druhého polčasu.To sa napokon ukázalo ako rozhodujúce, keďže už v úvodných minútach druhého dejstva Hernandez zvýšil na rozdiel desiatich gólov - 22:12. Tatran mal hru pod kontrolou, bez väčších problémov si strážil náskok a dvojciferný rozdiel si napokon udržal až do záverečného hvizdu.