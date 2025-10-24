Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hádzaná: Trio nováčikov figuruje v nominácii SR na Karpatský pohár

.
Na snímke tréner Fernando Gurich. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V nominácii trénera Fernanda Guricha je osem hráčov z domácej Niké Handball Extraligy, z nich kvarteto z Tatrana Prešov, a desať legionárov.

Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Trojica nováčikov figuruje v nominácii slovenskej reprezentácie hádzanárov na budúcotýždňový turnaj o Karpatský pohár v rumunskom meste Baia Mare. Premiérovo dostali reprezentačnú pozvánku Tomáš Obulaný, Marek Jankovič a Sergej Petryčenko.

Slováci sa stretnú v nedeľu popoludní v Šamoríne, na Karpatskom pohári ich postupne od piatka 31. októbra do nedele 2. novembra čakajú súboje s Gruzínskom, Ukrajinou a domácim Rumunskom.

Nominácia hádzanárov Slovenska na Karpatský pohár:

Brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok/Maď.), Matúš Mitošinka (Tatran Prešov)

Pivoti: Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR), Jakub Petržela (Sandefjord Handball/Nór.), Sergej Petryčenko (Zepter KPR Legionowo/Poľ.)

Spojky: Jakub Prokop, Marko Jurkovič (obaja BM Torrelavega/Špan.), Martin Potisk (Meškov Brest/Biel.), Jakub Kravčák (Tatran Prešov), Marek Štefina (MŠK Považská Bystrica), Tomáš Obulaný, Marek Jankovič (obaja HC Sporta Hlohovec), Vladimír Ratkovský (SKKP Handball Brno/ČR), Jakub Féder (Stralsunder HV/Nem.)

Krídelníci: Juraj Briatka (HK Bojnice), Erik Fenár, Damián Mitaľ (obaja Tatran Prešov), Adam Dopjera (BFKA Veszprém/Maď.)


Program turnaja o Karpatský pohár (Baia Mare/Rum.)

piatok 31. októbra:

13.30 SLOVENSKO - Gruzínsko

16.30 Rumunsko - Ukrajina

sobota 1. novembra:

13.30 Ukrajina - SLOVENSKO

16.30 Rumunsko - Gruzínsko

nedeľa 2. novembra:

13.30 Gruzínsko - Ukrajina

16.30 Rumunsko - SLOVENSKO
.

