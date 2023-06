Hádzanármi roka sa stali Urban a Bizíková

Výsledky ankety o najlepších hádzanárov SR za rok 2022:



Najlepší hádzanár SR: Tomáš Urban



Najlepšia hádzanárka SR: Réka Bíziková



Najlepší hráč v NHE: Ľubomír Ďuriš



Najlepšia hráčka v MOL Lige: Kata Juhosová



Talent roka: Erik Fenár, Radka Šalátová







Sedmička roka 2022:



Muži:



Najlepšie ľavé krídlo: Lukáš Péchy



Najlepšia ľavá spojka: Lukáš Urban



Najlepšia stredná spojka: Tomáš Smetánka



Najlepšia pravá spojka: Marek Hniďák



Najlepšie pravé krídlo: Tomáš Urban



Najlepší pivot: Martin Slaninka



Najlepší brankár: Marián Žernovič





Ženy:



Najlepšie ľavé krídlo: Réka Bíziková



Najlepšia ľavá spojka: Adriana Holejová



Najlepšia stredná spojka: Vladimíra Bajčiová



Najlepšia pravá spojka: Barbora Lanczová



najlepšie pravé krídlo: Katarína Pócsíková



Najlepšia pivotka: Nikoleta Trúnková



Najlepšia brankárka: Viktória Oguntoyová







Prehľad najlepších hádzanárov Slovenska od roku 1973:



1973 - Andrej Lukošík, Viera Zaťková



1974 - František Šulc, Ľubica Matisová



1975 - Ján Packa, Věra Datinská



1976 - Ján Packa, Alena Horálová



1977 - Marián Hirner, Alena Horálová



1978 - Ján Packa, Jana Kuťková



1979 - František Šulc, Dana Nováková-Trandžíková



1980 - Marián Hirner, Dana Nováková-Trandžíková



1981 - František Šulc, Mária Ďurišinová



1982 - Jaroslav Papiernik, Jana Kuťková



1983 - Jaroslav Papiernik, Alena Damitšová



1984 - Milan Brestovanský, Mária Ďurišinová



1985 - Milan Brestovanský, Mária Ďurišinová



1986 - Milan Brestovanský, Mária Ďurišinová



1987 - Milan Brestovanský, Mária Ďurišinová



1988 - Peter Mesiarik, Jana Stašová



1989 - anketa nebola



1990 - Ľubomír Švajlen, Zuzana Prekopová



1991 - Martin Lipták, Andrea Šalatová



1992 - Milan Foľta, Ľubica Ladicsová



1993 - Ľubomír Švajlen, Zuzana Prekopová



1994 - Ľubomír Švajlen, Marianna Gubová



1995 - Michal Jančo, Andrea Šalatová



1996 - Maroš Kolpak, Jeanette Ivánková



1997 - Maroš Kolpak, Jeanette Ivánková



1998 - Richard Štochl, Júlia Kolečániová



1999 - Richard Štochl, Jana Oborilová



2000 - Richard Štochl, Katarína Dubajová



2001 - Daniel Valo, Katarína Dubajová



2002 - Daniel Valo, Lívia Kodayová



2003 - Daniel Valo, Alžbeta Tóthová



2004 - Peter Kukučka, Alžbeta Tóthová



2005 - Radoslav Antl, Alžbeta Tóthová



2006 - Martin Straňovský, Petra Beňušková



2007 - Daniel Valo, Dagmar Stuparičová



2008 - Richard Štochl, Dagmar Stuparičová



2009 - Richard Štochl, Dagmar Stuparičová



2010 - Richard Štochl, Alžbeta Tóthová



2011 - Richard Štochl, Alžbeta Tóthová



2012 - Richard Štochl, Lýdia Jakubisová



2013 - Richard Štochl, Petra Beňušková



2014 - Radoslav Antl, Martina Školková



2015 - Ľubomír Ďuriš, Martina Školková



2016 - Tomáš Urban, Martina Školková



2017 - Radoslav Antl, Martina Školková



2018 - Ľubomár Ďuriš, Mária Holešová



2019 - Marián Žernovič, Monika Rajnohová



2020 - Martin Straňovský, Viktória Oguntoyová



2021 - Tomáš Urban, Simona Szarková



2022 - Tomáš Urban, Réka Bíziková









Bratislava 2. júna (TASR) - Tomáš Urban a Réka Bíziková sa stali najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2022. Tridsaťtriročný Urban zvíťazil v tradičnej ankete Slovenského zväzu hádzanej (SZH) po tretí raz v kariére, predtým v roku 2016 a vlani. Tridsaťjedenročná Bíziková sa z ocenenia teší premiérovo. Na tróne vystriedala Simonu Szarkovú.Pravý krídelník Tomáš Urban, ktorý alternuje aj na pozícii pravej spojky, bol v uplynulom období výraznou oporou a streleckým lídrom slovenskej reprezentácie. Pred štartom sezóny 2021/2022 prestúpil do nemeckého bundesligového klubu TSV GWD Minden, s ním však nedávno vypadol z najvyššej súťaže. S národným tímom vlani odštartoval kvalifikáciu na ME, v ktorej však Slováci napokon neuspeli.uviedol víťaz ankety vo videu.Ľavá krídelníčka Bíziková na klubovej scéne pôsobila v Dunajskej Strede, v MOL ligy získala s tímom striebro. DAC nestačil vo finále na Michalovce. S účinkovaním v Európskom pohári EHF sa Dunajskostredčanky rozlúčili v 2. kole, v dvojzápase s Valurom Reykjavík vypadli po triumfe 29:26 a prehre 24:31.uviedla Bíziková.Tomáš Urban i Bíziková figurujú na svojich postoch aj v najlepšej Sedmičke roka 2022, obaja v nej obhájili pozíciu z predchádzajúcej ankety. V ideálnej mužskej zostave minulého roka sú okrem T. Urbana ešte Marián Žernovič, Lukáš Péchy, Lukáš Urban, Marek Hniďák, Tomáš Smetánka a Martin Slaninka. Do najlepšej sedmičky žien sa popri Bízikovej dostali Oguntoyová, Nikoleta Trúnková, Vladimíra Bajčiová, Barbora Lanczová, Adriana Holejová a Katarína Pócsíková.Najlepšími hráčmi najvyšších domácich súťaží sú Ľubomír Ďuriš z Považskej Bystrice a Kata Juhosová z HC DAC Dunajská Streda.povedal Ďuriš.Na piatkovej slávnosti v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave okrem víťazov jednotlivých kategórií ankety prijali aj dvoch nových laureátov do Siene slávy slovenskej hádzanej. Sú nimi Júlia Kolečániová a Marta Pernišová Pösová. Sieň slávy tak rozšírili na 61 členov.