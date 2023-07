Hádzaná: V európskych pohároch 4 slovenské kluby, tentokrát aj Šaľa

Bratislava 11. júla (TASR) - Kvarteto MŠK Považská Bystrica, Tatran Prešov, MŠK Iuventa Michalovce a HK Slovan Duslo Šaľa sa predstaví v sezóne 2023/2024 aj na medzinárodnej scéne, HC DAC Dunajská Streda sa tejto možnosti zriekol.



Úradujúci ženský šampión totiž nemá halu vyhovujúcu podmienkam pre účasť v Európskej lige a od Európskej hádzanárskej federácie (EHF) nedostal výnimku, aby v nej mohol odohrať svoje domáce zápasy. EHF v týchto dňoch zverejnila zoznamy účastníkov jednotlivých pohárov. S napätím očakávali túto informáciu aj v klube úradujúceho mužského šampióna SR, keďže aj pri MŠK Považská Bystrica boli otázniky nad odobrením pôsobenia v EL. Napokon to vyšlo a Považania dostali zelenú v druhej najvýznamnejšej európskej pohárovej súťaži. Navyše, zaradili ich priamo do základnej skupinovej fázy, kde majú istotu šiestich zápasov. Mená svojich súperov sa dozvedia 21. júla.



Tatran Prešov po účastiach v EL tentokrát okúsi Európsky pohár mužov. V tejto súťaži je zaradený do 2. kola, kde bude pri žrebe 18. júla figurovať medzi 32 nasadenými tímami.



MŠK Iuventa Michalovce sa po semifinálovej účasti v uplynulej sezóne pokúsi nadviazať na toto úspešné účinkovanie opäť v Európskom pohári žien. Zemplínčanky spolu s ďalšími 63 družstvami začnú v 2. kole (v prvom kole nie sú plánované žiadne zápasy, pozn.). Figurujú medzi 32 nasadenými takisto ako HK Slovan Duslo Šaľa, ktorý sa vracia na európsku scénu po vyše desaťročnej absencii. Šalianky sa v pohárovej súťaži naposledy predstavili v sezóne 2009/2010. Michalovce i Šaľa spoznajú mená protivníkov tiež 18. júla počas žrebovania vo viedenskom sídle Európskej hádzanárskej federácie.



Zo spoločnej československej súťaže hádzanárok - MOL ligy žien malo štartovať až šesť tímov, ale osud Dunajskej Stredy postihol aj majstrovský DHC Slavia Praha, a tak z českých klubov zostali DHK Baník Most (EL) a Házená Kynžvart (EP).



Slovensko bude mať v sezóne 2023/2024 z hľadiska počtu klubov rovnaké zastúpenie ako v predchádzajúcom ročníku. Jedinou zmenou je, že namiesto Dunajskej Stredy sa predstaví Šaľa. V uplynulej edícii zastupovali slovenskú hádzanú Tatran Prešov v Európskej lige, MŠK Považská Bystrica v Európskom pohári, MŠK Iuventa Michalovce a HC DAC Dunajská Streda v Európskom pohári. Informoval o tom portál slovakhandball.sk.