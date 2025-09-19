< sekcia Šport
Wiederer zostal na poste prezidenta EHF
Šesťdesiatdeväťročný Wiederer je na čele EHF od roku 2016.
Autor TASR
Andau 19. septembra (TASR) - Rakúšan Michael Wiederer zostane aj ďalšie štyri roky na čele Európskej hádzanárskej federácie (EHF). Vo funkcii ho v piatok potvrdili delegáti volebného kongresu v rakúskom Andau. V komisiách EHF bude mať zastúpenie aj Slovensko v osobách Zuzany Füleovej a Ivana Sabovika.
Šesťdesiatdeväťročný Wiederer je na čele EHF od roku 2016. V roku 2021 ho zvolili opätovne a teraz tak vstúpi do svojho tretieho funkčného obdobia. Füleová bude pôsobiť v odvolacej komisii EHF a Sabovik v komisii pre mužské národné tímy.
