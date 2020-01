Z kádra hádzanárov vypadli pred kvalifikáciou L. Urban a Mišových

Nominácia hádzanárskej reprezentácie SR na turnaj prvej fázy kvalifikácie MS 2021



Brankári: Teodor Paul ((USAM Nimes Gard/Fr.), Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (HKM Šaľa)

Pivoti: Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen/Nem.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (Talent M.A.T. Plzeň/ČR)

Krídla: Tomáš Urban (Košice Crows), Juraj Briatka (HTV Hemer/Nem.), Martin Straňovský (Tatran Prešov), Marek Kováčech (Union JURI Leoben/Rak.)

Spojky: Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Oliver Rábek, Tomáš Rečičár (obaja Tatran Prešov), Patrik Hruščák (Košice Crows), Marek Hlinka (HC Zubří/ČR), Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.), Otto Kancel (Orosházi FKSE-LINAMAR/Maď.), Jakub Prokop (HKM Šaľa)

Bratislava 8. januára (TASR) - Tréner hádzanárov Slovenska Peter Kukučka oznámil osemnástku hráčov, ktorí vo štvrtok odcestujú do Luxemburska na turnaj prvej fázy kvalifikácie MS 2021. Z tímu, ktorý bol v prírpave od začiatku januára, vypadli Dávid Mišových z nemeckého HSV Bad Blankenburg a Lukáš Urban z Tatrana Prešov.Od piatka do nedele Slovákov v boji o jedinú postupovú miestenku z 1. skupiny čakajú postupne stretnutia s domácim Luxemburskom, Faerskými ostrovmi a Litvou. V tohtoročných prípravných stretnutiach prehrali s Rakúskom 27:32, so Saudskou Arábiou si pripísali najskôr prehru 25:26 a v odvete víťazstvo 28:26.