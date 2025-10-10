< sekcia Šport
Hádzanárky Kynžvartu zvíťazili na palubovke Zlína 30:21
Handball Club Zlín - Házená Kynžvart 21:30 (13:12)
Autor TASR
Praha 10. októbra (TASR) - Hádzanárky Kynžvartu zvíťazili v 5. kole nadnárodnej MOL ligy na palubovke Zlína 30:21.
MOL liga - 5. kolo:
najviac gólov: Pospíšilová 3, Kříčková, Mikulášková a Sedláčková po 2 - Dresslerová 7, Rampová 4, Kapusniaková, Michalcová a Vávrová po 3
