Hádzanárky Kynžvartu zvíťazili na palubovke Zlína 30:21

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Handball Club Zlín - Házená Kynžvart 21:30 (13:12)

Autor TASR
Praha 10. októbra (TASR) - Hádzanárky Kynžvartu zvíťazili v 5. kole nadnárodnej MOL ligy na palubovke Zlína 30:21.



MOL liga - 5. kolo:

Handball Club Zlín - Házená Kynžvart 21:30 (13:12)

najviac gólov: Pospíšilová 3, Kříčková, Mikulášková a Sedláčková po 2 - Dresslerová 7, Rampová 4, Kapusniaková, Michalcová a Vávrová po 3
