Nováčik pôjde do ligy s mladíkmi aj veteránmi, Košice čaká derby

Košice 2. júna (TASR) - Nielen o historickom košickom derby, ale aj o výchove mladých hráčov a adaptovaní sa v hádzanárskej extralige by mala byť sezóna nováčika HK Košice. Ten sa po postupe z druhej najvyššej súťaže dostal medzi slovenskú elitu a v nej by rád mútil vody aj napriek skromným podmienkam.



Výhodou by mali byť skúsenosti trénera Martina Liptáka aj niektorých hráčov. "Pred sezónou nebudeme hovoriť o titule ani účasti v play off, ale rozhodne nechceme bojovať o záchranu," uviedol Lipták pre TASR.



Košičania v minulej sezóne nepočítali s postupom, hráči sa však zomkli a ukázali kvalitu, ktorú doplnil mladícky entuziazmus.



"Pred sezónou 2019/2020 nebolo o postupe do extraligy ani reči. Jednoducho sa to vyvinulo zo situácie. Starší hráči ukázali veľkú chuť hrať, podporili to hernou kvalitou a pridali sa k nim aj mladí. Napokon sme mali vyššiu úroveň než je úroveň prvej ligy. V nej je aj pomerne málo zápasov, čo nebolo ideálne najmä pre mladíkov. Sezóna 2020/2021 bude pre nás akýsi nultý ročník. Pôjde nám v nej najmä o výchovu mladých hráčov," povedal Lipták.



Vďaka príchodu košického HK bude mať extraliga opäť párny počet tímov – 10. "Ja som sa vôbec netešil na extraligu," pousmial sa Lipták, ktorý po postupe zmenil svoje ďalšie plány.



"Ja som tu už ani nemal trénovať, ale klub sa musí adaptovať v najvyššej súťaži po všetkých stránkach vrátane administratívnej a športovej. Mám s tým určité skúsenosti a viem pomôcť, preto som napokon súhlasil. Nie je to z mojej strany žiadna vyhorenosť, ale skôr som si myslel, že veľké zápasy už dám bokom. Napokon som si povedal, že pôjdem do toho."



Liptákovi zverenci absolvovali v pondelok 1. júna prvýkrát od vypuknutia pandémie tréning v hale. "V nej bolo väčšie teplo než vonku. Ale je to o zvyku a už sme sa tešili na klasický hádzanársky tréning," poznamenala pre TASR spojka Peter Tumidalský.



Obdobie medzi predčasne ukončeným ročníkom a začiatkom nového bude trvať niekoľko mesiacov, no košický HK situáciu nepodceňuje. Liptákovi zverenci začali s tréningom akonáhle to umožnili opatrenia a tréningy v skupinkách na trávnatých povrchoch už vystriedala palubovka.



"Prípravu, akú sme nedávno mali na trávnikoch, budeme mať aj v lete. Teraz budeme niekoľko dní v hale, aby hráči neboli tri mesiace bez lopty. Bude to vyslovene o hádzanej, o lopte. Takto budeme trénovať do 12. júna a po mesiaci, presne 13. júla, začneme ďalší blok spoločnej prípravy. V pláne je aj sústredenie v okolí Kremnuce," prezradil Lipták pre TASR.



Zaujímavým spestrením prípravného obdobia by mal byť domáci turnaj. "Išlo by o jednodňovú akciu, na ktorej by okrem nášho tímu štartovali ešte ďalšie dva. Mám určitú predstavu, no ešte sme len na začiatku procesu prípravy, preto je skoro hovoriť o konkrétnych menách. Ale rád by som privítal niektoré tímy z Česka a Maďarska. Celkovo by sme mali absolvovať 6-7 prípravných zápasov," uviedol Lipták.



Na spomínané sústredenie pôjde aj viacero hráčov z dorastu, s ktorými klub bude počítať pre potreby mužstva, ktoré bude pôsobiť v druhej najvyššej súťaži. Zabudovávanie mladíkov do kádra by mal byť jeden z charakteristických znakov ligového nováčika, ale košický HK nebude bez hráčskych skúseností.



"V tejto chvíli máme 'rozrobených' troch hráčov, ich mená by mali byť známe o pár dní. V našom tíme je priam rodinná atmosféra, chalani vytvorili výborný kolektív bez rušivého elementu."



Hráči budú mať status amatérov. Odmeny, ktoré môžu získať, im podľa trénera budú čiastočne kompenzovať náklady.



"Na rozdiel od minulej sezóny, v ktorej sme mali problém s tréningovým prostredím, máme tentoraz už tréningový plán na dlhé obdobie vopred. Aj vďaka tomu si naši hráči vedia upraviť svoje pracovné povinnosti. Trénovať budeme päťkrát týždenne vo večerných hodinách, k tomu zaradíme aj posilňovňu. Samozrejme, nebudeme dávať žiadne pokuty, keď niekto bude chýbať pre pracovné povinnosti," povedal Lipták.



Príchodom košického HK do extraligy vznikne zaujímavá situácia, ktorá spestrí ligové dianie. Mestské derby v rámci najvyššej súťaže bude rarita, košickí fanúšikovia sa môžu tešiť na konfrontácie HK s Crows Košice.



"Oni majú svoje zázemie, fanúšikov, hráčov. My chceme vytvoriť našu fanúšikovskú obec. Momentálne máme náskok v množstve detí v klube. Je pekné, že sú v Košiciach dva kluby a či to nie je veľa ukáže až čas. Za mojich čias bolo najväčšie derby s Prešovom alebo Sečovcami. Derby v rámci mesta bude rarita. Myslím si však, že pre náš tím budú zaujímavé aj ďalšie zápasy," poznamenal Martin Lipták.



K derby sa vyjadril aj Peter Tumidalský. "Mestské derby som ešte nezažil a aj pre divákov to bude unikátne. Derby zápasy budú aj s Prešovom, ale ten je na inej úrovni, na to sa príliš neteším (smiech). Proti Tatranu sa však naši mladí hráči môžu veľa naučiť," poznamenal Peter Tumidalský, ktorý bude spoločne s Radovanom Pekárom najskúsenejší hráč nováčika.