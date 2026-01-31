< sekcia Šport
Hádzanár Jurkovič je po operácii, reprezentácii nepomôže
Zranenie sa strednej spojke prihodilo počas prípravného zápasu vo Francúzsku.
Autor TASR
Torrelavega 31. januára (TASR) - Slovenský hádzanársky reprezentant Marko Jurkovič nepomôže národnému tímu v marcových zápasoch druhej fázy kvalifikácie MS 2027 proti Ukrajine. Legionár zo španielskej Torrelavegy si v prípravnom zápase svojho klubu zranil nohu a v Španielsku sa už podrobil operácii.
Zranenie sa strednej spojke prihodilo počas prípravného zápasu vo Francúzsku. „V podstatne hneď, ako som sa vrátil z reprezentačného zrazu do klubu. Absolvoval som asi 3-4 tréningy a odišli sme na dva prípravné zápasy pred jarnou časťou sezóny. Zranil som sa hneď v prvom,“ povedal Jurkovič pre slovakhandball.sk s tým, že ide o ľavú nohu a zlomeninu kosti v priehlavku.
Operáciu úspešne absolvoval v piatok v Španielsku, kde sa bude najbližšie týždne aj zotavovať. „Prvý odhad doktora je, že o tri mesiace budem môcť ísť do plného zaťaženia,“ dodal Jurkovič, ktorý na severe Španielska pôsobí už tretiu sezónu a druhú spoločne s Jakubom Prokopom.
Slováci sa v prípade postupu cez Ukrajinu stretnú v baráži o MS 2027 v májovom dvojzápase so Severným Macedónskom.
