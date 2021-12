Hádzanár Karabatič mal pozitívny test, vynechá štart prípravy

Paríž 24. decembra (TASR) - Francúzsky hádzanár Nikola Karabatič mal pozitívny test na koronavírus a vynechá štart záverečnej prípravy národného tímu na ME, ktoré sa uskutočnia 13.-30. januára v Maďarsku a na Slovensku. Informoval o tom portál lequipe.fr.



Francúzi štartujú záverečný blok prípravy v nedeľu v Créteil. Tridsaťsedemročný Karabatič, ktorý má na konte štyri zlaté medaily z MS, tri z olympijských hier a ME, nastúpil po pozitívnom teste do karantény. Z rovnakého dôvodu vypadli trénerovi "Les Bleus" aj Benoit Kounkoud a Yanis Lenne.



Francúzi sa na šampionáte predstavia v C-skupine. Ich súpermi v maďarskom Segedíne budú postupne Chorvátsko, Ukrajina a Srbsko.