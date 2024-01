Hádzanár Potisk predĺžil zmluvu s Gyöngyösom do leta 2026

Gyöngyös 17. januára (TASR) - Slovenský hádzanársky reprezentant Martin Potisk predĺžil zmluvu s maďarským prvoligovým klubom B.Braun Gyöngyös do leta 2026. Odchovanec Modry prišiel do Maďarska pred necelými dvoma rokmi z nemeckého ThSV Eisenach a jeho pôvodný kontrakt sa mal skončiť po prebiehajúcej sezóne.



"Prekvapilo ma, že predstavitelia klubu nadviazali rokovania takto pomerne skoro. Chceli, aby som zostal, takže aj preto sa to podarilo dotiahnuť takto rýchlo. Doterajšie pôsobenie môžem označiť za úspešné. Prinieslo mi väčšie herné vyťaženie a významnejšiu úlohu v tíme v porovnaní s predchádzajúcim pôsobením v Nemecku. Maďarská liga je podľa môjho názoru veľmi silná," uviedol 24-ročný Potisk podľa portálu slovakhandball.sk.



Klub z Gyöngyösu figuruje priebežne na ôsmej priečke tabuľky najvyššej maďarskej súťaže.