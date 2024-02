Hádzanár Slaninka dohrá prebiehajúcu sezónu v bundesligovom Stuttgarte

Stuttgart 9. februára (TASR) - Slovenský hádzanár Martin Slaninka dohrá prebiehajúci ročník v nemeckej Bundeslige. Tridsaťštyriročný pivot sa zo švajčiarskeho HSC Suhr Aarau sťahuje do TVB Stuttgart, kde podpísal zmluvu do konca sezóny.



"Teším sa na bundesligovú súťaž. Som extrémne motivovaný a myslím si, že môžem stuttgartskému klubu v odvetnej časti pomôcť dosiahnuť stanovené ciele," uviedol pre klubový web Slaninka, ktorý vlani ukončil reprezentačnú kariéru. Premiéru za "Wild Boys" by mal absolvovať v nedeľu proti HSG Wetzlar.



Stuttgartu patrí v tabuľke najvyššej nemeckej súťaže 15. miesto. "Po zranení Lukasa Laubeho sme intenzívne hľadali riešenie na pozíciu pivota. Sme radi, že sme v Martinovi Slaninkovi získali do konca sezóny skúseného hráča," citoval šéfa klubu Jürgena Schweikardta portál slovakhandball.sk.



Slaninka pred pôsobením v HSC Suhr Aarau odohral dve sezóny za nemecký TSG Ludwigshafen-Friesenheim, do ktorého zamieril v lete 2015 z HK Agro Topoľčany. Predtým do konca prvej polovice roka 2013 hral robustný pivot za bratislavský ŠKP.