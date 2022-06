Hádzanári Barcelony obhájili v LM titul, Kielce zdolali v rozstrele

Liga majstrov EHF mužov - finálový turnaj v Kolíne nad Rýnom:



finále: FC Barcelona - Lomža Vive Kielce 32:32 pp (28:28, 14:13) - v rozstrele 5:3, Barcelona získala titul



Najviac gólov: Gomez 9/5, Mem a N'Guessan po 5 - A. Dujšebajev, D. Dujšebajev, Vujovič a Karaľok po 4, Moryto 4/4. Rozhodovali: Gubica, Miloševič (obaja Chorv.) vylúčení: 3:4, 7 m hody: 5/5 - 5/4 , 19.750 divákov







O 3. miesto: THW Kiel - Telekom Veszprém 34:34 (14:18) - rozstrel: 3:1, Kiel obsadil tretiu priečku





Kolín nad Rýnom 19. júna (TASR) - Hádzanári FC Barcelona obhájili prvenstvo v Lige majstrov. Vo finále záverečného turnaja v Kolíne nad Rýnom zdolali v sedmičkovom rozstrele poľského majstra Lomža Vive Kielce. Po predĺžení sa duel skončil 32:32, rozstrel sa skončil 5:3. Katalánsky veľkoklub potvrdil pozíciu historicky najúspešnejšieho účastníka súťaže a získal svoj jedenásty titul.Duel mal mimoriadne dramatický a vyrovnaný priebeh. Iba v prvom polčase Katalánci raz viedli o tri góly 10:7. Po polčase viedla Barcelona 14:13, no Poliaci hneď po prestávke vyrovnali a celý druhý polčas nevyhrával ani jeden tím viac ako o gól. V riadnom hracom čase boli "blaugranas" k víťazstvu bližšie, no v poslednej sekunde vyrovnal bieloruský pivot Arťom Karaľok.V predĺžení mal poľský majster k dispozícii posledný útok, no strelu Alexa Dujšebajeva obrana Barcelony zblokovala. Syn trénera tímu Talanta Dujšebajeva bol potom jediný hráč, ktorý neuspel v rozstrele, keď nedokázal prekonať kolegu zo španielskej reprezentácie Gonzala Pereza De Vargasa.Tretiu priečku si vybojovali hráči nemeckého THW Kiel po úspešnom rozstrele s maďarským Veszprémom. V riadnom hracom čase sa duel skončil 34:34. Predĺženie sa nehralo, v sedmičkách uspel Kiel 3:1.