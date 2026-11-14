Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. november 2026Meniny má Irma
< sekcia Šport

Hádzanári Bojníc zvíťazili na palubovke Hlohovca v 10. kole

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bol to priamy súboj o priebežné tretie miesto tabuľky, Bojnice na ňom majú pred svojím sobotňajším súperom jednobodový náskok.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Hádzanári Bojníc zvíťazili v stretnutí 10. kola Handball Extraligy na palubovke Hlohovca 37:28. Bol to priamy súboj o priebežné tretie miesto tabuľky, Bojnice na ňom majú pred svojím sobotňajším súperom jednobodový náskok.



Handball Extraliga - 10. kolo:

HC Sporta Hlohovec - HK Bojnice 28:37 (13:18)

Najviac gólov: Obulaný 11/1, Roman 6, Grajciar, Botka, Antala, Vanek a Tilandy po 2 - Smetánka 12/1, Michniewicz 7/1, Meľnyk 6. Rozhodovali: Gabriš a Veselka, vylúčení: 3:7, ŽK: Roman (Hlohovec), 7 m hody: 6/3 - 3/3, 760 divákov.
.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

HRABKO: Nehľadajme na novembri´89 chyby, stále využívame jeho výsledky

V Petrohrade explodovalo auto, ktoré šoféroval armádny plukovník

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia