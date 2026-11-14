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Hádzanári Bojníc zvíťazili na palubovke Hlohovca v 10. kole
Bol to priamy súboj o priebežné tretie miesto tabuľky, Bojnice na ňom majú pred svojím sobotňajším súperom jednobodový náskok.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Hádzanári Bojníc zvíťazili v stretnutí 10. kola Handball Extraligy na palubovke Hlohovca 37:28. Bol to priamy súboj o priebežné tretie miesto tabuľky, Bojnice na ňom majú pred svojím sobotňajším súperom jednobodový náskok.
Handball Extraliga - 10. kolo:
HC Sporta Hlohovec - HK Bojnice 28:37 (13:18)
Najviac gólov: Obulaný 11/1, Roman 6, Grajciar, Botka, Antala, Vanek a Tilandy po 2 - Smetánka 12/1, Michniewicz 7/1, Meľnyk 6. Rozhodovali: Gabriš a Veselka, vylúčení: 3:7, ŽK: Roman (Hlohovec), 7 m hody: 6/3 - 3/3, 760 divákov.
Handball Extraliga - 10. kolo:
HC Sporta Hlohovec - HK Bojnice 28:37 (13:18)
Najviac gólov: Obulaný 11/1, Roman 6, Grajciar, Botka, Antala, Vanek a Tilandy po 2 - Smetánka 12/1, Michniewicz 7/1, Meľnyk 6. Rozhodovali: Gabriš a Veselka, vylúčení: 3:7, ŽK: Roman (Hlohovec), 7 m hody: 6/3 - 3/3, 760 divákov.