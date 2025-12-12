< sekcia Šport
Hádzanári Bojníc zvíťazili nad HC Záhoráci 35:24
Priamy súboj o ôsme miesto zvládol tesne Hlohovec, ktorý zdolal ŠKP Bratislava 30:29.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Hádzanári Bojníc zvíťazili v dueli 15. kola Niké Handball extraligy nad HC Záhoráci 35:24. Po triumfe nad posledným tímom tak na druhom mieste odskočili v neúplnej tabuľke úradujúcemu vicemajstrovi z Považskej Bystrice na rozdiel troch bodov. Priamy súboj o ôsme miesto zvládol tesne Hlohovec, ktorý zdolal ŠKP Bratislava 30:29.
Niké Handball Extraliga - 15. kolo:
HK Bojnice - HC Záhoráci 35:24 (18:13)
Najviac gólov: Briatka 9, Melnyk a Páleš po 5 - Miljkovič 6/2, Valachovič, Spasih a Krajčír po 3. Rozhodovali: Bočáková - Nagy, 7m: 2/2 - 3/3, vylúčení: 2:5, 710 divákov
HC Sporta Hlohovec - ŠKP Bratislava 30:29 (14:12)
Najviac gólov: Antala 9, Halla 7, Obulaný 4 - Korbel 11, Gdovec 6, Bartovič 4. Rozhodovali: B. Sivák a R. Sivák, 7m: 3/2 - 2/1, vylúčení: 4:2, 350 divákov
