Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Šport

Hádzanári Chorvátska získali bronz po tesnom víťazstve nad Islandom

.
Islandský hráč Ellidi Vidarsson(vpredu) strieľa cez Chorvátov počas zápasu o 3. miesto Island - Chorvátsko na ME v hádzanej mužov v dánskom Herningu 1. februára 2026. Foto: TASR/AP

Chorváti získali svoj siedmy cenný kov z ME (0-3-4), sú trojnásobní finalisti kontinentálneho vrcholu z rokov 2008, 2010 a 2020.

Autor TASR
Herning 1. februára (TASR) - Hádzanári Chorvátska získali po šiestich rokoch opäť medailu na majstrovstvách Európy. V nedeľnom súboji o bronz uspeli v dánskom Herningu nad Islandom tesne 34:33 a nadviazali na víťazstvo nad týmto súperom z hlavnej fázy šampionátu.

Chorváti získali svoj siedmy cenný kov z ME (0-3-4), sú trojnásobní finalisti kontinentálneho vrcholu z rokov 2008, 2010 a 2020. Island nezopakoval zisk bronzovej medaily z roku 2010, čo je doteraz jeho jediný cenný kov z ME.



ME hádzanárov 2026 - zápas o 3. miesto:

Island - Chorvátsko 33:34 (14:17)

Najviac gólov: Magnússon 12, G. Kristjánsson 6, Ríkhardsson 5 - Lučin 9, Načinovič 6, Martinovič 5
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

OTESTUJTE SA: Ste expert na slovenské mestá a pamiatky?

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii