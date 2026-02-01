< sekcia Šport
Hádzanári Chorvátska získali bronz po tesnom víťazstve nad Islandom
Autor TASR
Herning 1. februára (TASR) - Hádzanári Chorvátska získali po šiestich rokoch opäť medailu na majstrovstvách Európy. V nedeľnom súboji o bronz uspeli v dánskom Herningu nad Islandom tesne 34:33 a nadviazali na víťazstvo nad týmto súperom z hlavnej fázy šampionátu.
Chorváti získali svoj siedmy cenný kov z ME (0-3-4), sú trojnásobní finalisti kontinentálneho vrcholu z rokov 2008, 2010 a 2020. Island nezopakoval zisk bronzovej medaily z roku 2010, čo je doteraz jeho jediný cenný kov z ME.
ME hádzanárov 2026 - zápas o 3. miesto:
Island - Chorvátsko 33:34 (14:17)
Najviac gólov: Magnússon 12, G. Kristjánsson 6, Ríkhardsson 5 - Lučin 9, Načinovič 6, Martinovič 5
