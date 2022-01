Hádzanári Čiernej Hory podľahli Islandu v I. skupine

I. skupina (Budapešť):



Čierna Hora - Island 24:34 (8:17)



Najviac gólov: Vujovič 11, Andjelič 6 - Magnusson 11, Elisson 8, Asgeirsson 3.



tabuľka:



1. Dánsko 4 4 0 0 120:93 8*



2. Francúzsko 4 3 0 1 118:102 6



3. Island 5 3 0 2 138:124 6



4. Chorvátsko 4 1 0 3 96:108 2



5. Holandsko 4 1 0 3 109:128 2



6. Čierna Hora 5 1 0 4 134:160 2







/* - postup do semifinále/





Budapešť 26. januára (TASR) - Hádzanári Islandu zvíťazili nad Čiernou Horou 34:24 v zápase I. skupiny hlavnej fázy ME. Po svojom záverečnom piatom zápase v skupine si udržali teoretickú šancu na postup do semifinále. So ziskom 6 bodov sú síce na nepostupovej 3. priečke, no priebežne druhí Francúzi majú horší vzájomný zápas. Svoj postup však môžu spečatiť vo večernom (od 20.30) zápase s Dánmi, ktorí už majú istý postup.Islanďania si od úvodu vytvorili náskok, rýchlo viedli 6:1 a svoj náskok postupne zvyšovali. Hráčom Čiernej Hory sa v prvom polčase nedarilo v obrane ani v ofenzíve a na Island mali aj 10-gólové manko (7:17).Čiernohorci v druhom polčase zdvihli hlavy, skorigovali na rozdiel 5 gólov (16:21), ale dráma sa nekonala. Islanďania si presvedčivý náskok postrážili a navýšili ho na výsledný 10-gólový rozdiel.