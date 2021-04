Hádzanári Crows Košice cítia krivdu a hrozia ukončením sezóny

Košice 13. apríla (TASR) - Hádzanári Crows Košice sa po prehre v prvom semifinálovom zápase play off Niké Handball extraligy na palubovke cítili ukrivdení. Väčšmi než výsledok 27:28 ich frustrovalo vylúčenie spojky Patrika Hruščáka v závere prvého polčasu.



"Išlo o vymyslené vylúčenie a prekvapuje ma spôsob, akým konal rozhodca," povedal tréner košických "vrán" Radoslav Antl pre kosiceonline.sk.



Hruščák dostal od rozhodcu Mária Rudinského červenú a aj modrú kartu po kontakte s Eduardom Valáškom. "Tú situáciu som cez zápas presne nevidel, ale na videu som si ju pozrel stokrát. Rozhodca sa s nikým neporadil, nikoho sa nič neopýtal a rovno sa rozbehol za Paťom a dal mu modrú kartu. Video pritom jasne ukazuje, že Paťo súperovi nič neurobil," uviedol Antl.



Rozhorčenie netajil ani Hruščák: "S Valáškom sme pritom ani netušili, koho z nás vlastne vylúčil. Pravú ruku som mal pri tele a pozeral som sa opačným smerom. Ľavou som ho držal za rameno a on sa zrazu chytil za tvár a vylúčili ma za úder do tváre. Neexistujúci úder do tváre," konštatoval Hruščák pre kosiceonline. Pre skúsenú spojku ide o druhú modrú kartu. Po prvej dostal dvojzápasový dištanc, pre ktorý vynechal aj zápas základnej časti proti Považskej Bystrici. Po udelení modrej karty nasleduje disciplinárne konanie a spravidla niekoľkozápasový dištanc.



Košický klub stojí za Hruščákom: "Žiadame o kontumáciu tohto zápasu, resp., ho chceme odohrať ešte raz. Takisto žiadame zrušenie modrej karty pre Hruščáka a exemplárne potrestanie rozhodcov. Ak Patrik nebude môcť nastúpiť na ďalší zápas (stredu v Košiciach) a nebudú zohľadnené ani naše ďalšie požiadavky, tak ukončíme sezónu. Takéto arogantné správanie je totiž poníženie nášho mena a mena ľudí v slovenskej hádzanej. Je mi ľúto chlapcov a práce, ktorú odvádzame v tomto klube a ľúto mi je to aj za našich partnerov a sponzorov. Osem mesiacov pracujeme na tom, aby sme sa dostali do play off a potom nám to jeden rozhodcovský pár celé zničí. " povedal Antl.



Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej avizovala, že stanovisko uvedie po analýze potrebných dokumentov.