Hádzanári do 18 rokov na ME remizovali s Lotyšskom 29:29

Lotyšsko - SLOVENSKO 29:29 (15:15)



zostava a góly SR: Fujas, Zubrický - Krok 8, Pacek 5, Mocko 5, Turek 3, Gagyi 3, Stovíček 2, Tumidalský 1, Dopjera 1, Smržík 1, Karvaš, Kyjanek, Šebro, Boledovič, Mišových. Rozhodovali: Lidacka, Lesiak (obaja Poľ.), TH: 3/2 - 3/2, vylúčení: 8:8, ČK: 42. Kalninš - 46. Krok, 400 divákov.



Ďalší program SR:



štvrtok 15. augusta: SR - Holandsko /14.30/





Ďalší výsledok B-skupiny:



Holandsko - Fínsko 34:21 (14:7)





tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 1 1 0 61:52 3



2. Lotyšsko 2 1 1 0 58:56 3







3. Holandsko 2 1 0 1 61:50 2



4. Fínsko 2 0 0 2 44:66 0

Humenné 13. augusta (TASR) - Slovenskí hádzanárski reprezentanti do 18 rokov remizovali v Humennom s Lotyšskom 29:29 vo svojom druhom zápase majstrovstiev EHF, ktoré sú nižšia kategória ME. V tabuľke sú na priebežnom prvom mieste, ktoré by znamenalo postup do vyraďovačky. O ich umiestnení na domácom turnaji rozhodne štvrtkový zápas s Holandskom (od 14.30). Najlepším slovenským strelcom v zápase s Lotyšskom bol osemgólový Ján Kristián Krok.