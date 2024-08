Hádzanári do 18 rokov v 3. zápase na ME prehrali s Holandskom 30:35

SLOVENSKO - Holandsko 23:28 (21:18)



zostava a góly SR: Fujas, Zubrický - Gagyi 6, Mišových 5, Štovíček a Tumidalský po 4, Krok a Pacek po 3, Dopjera 2, Karvaš, Kyjanek a Smržík po 1, Šebro, Boledovič, Mocko, Turek. Rozhodovali: S. Jovčev, Z. Jončev, TH: 3/3 - 3/3, vylúčení: 4:4, 300 divákov.



ďalší výsledok:



Fínsko - Lotyšsko 23:37 (13:17)





tabuľka B-skupiny:



1. Lotyšsko 3 2 1 0 95:79 5



2. Holandsko 3 2 0 1 96:80 4



-------------------------------



3. SLOVENSKO 3 1 1 1 91:87 3



4. Fínsko 3 0 0 3 67:103 0



Humenné 15. augusta (TASR) - Slovenskí hádzanárski reprezentanti do 18 rokov prehrali v Humennom s Holandskom 30:35 vo svojom záverečnom treťom zápase základnej B-skupiny majstrovstiev EHF, ktoré sú nižšou kategóriou ME. V tabuľke sa umiestnili na treťom mieste a v ďalšej fáze budú hrať o konečnú 5.- 8. priečku.Duel o postup do semifinále mali nádejne rozohraný, v prvom polčase viedli aj o šesť gólov. V druhom dejstve sa nevyhli hluchej pasáži, v ktorej od stavu 23:21 inkasovali sedem gólov po sebe. Najlepším strelcom slovenského tímu bol Benjamin Gagyi so šiestimi gólmi.