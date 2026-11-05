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Hádzanári Dunajskej Stredy podľahli Považskej Bystrici vo štvrťfinále
Vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili na palubovke ŠK DAC Dunajská Streda 39:26.
Autor TASR
Dunajská Streda 5. novembra (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica postúpili do semifinále Slovenského pohára. Vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili na palubovke ŠK DAC Dunajská Streda 39:26.
štvrťfinále SP v hádzanej mužov:
ŠK DAC Dunajská Streda – MŠK Považská Bystrica 26:39 (16:21)
ŠK DAC Dunajská Streda – MŠK Považská Bystrica 26:39 (16:21)