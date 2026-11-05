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Hádzanári Dunajskej Stredy podľahli Považskej Bystrici vo štvrťfinále

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili na palubovke ŠK DAC Dunajská Streda 39:26.

Autor TASR
Dunajská Streda 5. novembra (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica postúpili do semifinále Slovenského pohára. Vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili na palubovke ŠK DAC Dunajská Streda 39:26.



štvrťfinále SP v hádzanej mužov:

ŠK DAC Dunajská Streda – MŠK Považská Bystrica 26:39 (16:21)
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