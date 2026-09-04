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Hádzanári Háo TJ Slovan Modra zdolali v stretnutí 1. kola Bratislavu
Domácim nepomohlo k lepšiemu výsledku ani desať gólov Marca Beltramiho.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Hádzanári Háo TJ Slovan Modra si v piatkovom dueli 1. kola Niké Handball Extraligy pripísali triumf 30:26 na palubovke ŠKP Bratislava. Domácim nepomohlo k lepšiemu výsledku ani desať gólov Marca Beltramiho.
Niké Handball Extraliga - 1. kolo:
ŠKP Bratislava - Háo TJ Slovan Modra 26:30 (9:16)
Najviac gólov: Beltrami 10, Chebeň 4/1, Kovarčík 4 - Frno, Parolly a Januška všetci po 4. Rozhodovali: Haščíková a Kellner, 7m: 3/1 - 4/3, vylúčení: 1:3, 150 divákov
ŠKP Bratislava - Háo TJ Slovan Modra 26:30 (9:16)
Najviac gólov: Beltrami 10, Chebeň 4/1, Kovarčík 4 - Frno, Parolly a Januška všetci po 4. Rozhodovali: Haščíková a Kellner, 7m: 3/1 - 4/3, vylúčení: 1:3, 150 divákov