Hádzanári HK Bojnice zvíťazili nad ŠKP Bratislava 32:28
Bratislavčania zaznamenali tretiu prehru.
Autor TASR
Bojnice 25. septembra (TASR) - Hádzanári HK Bojnice zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí 5. kola Niké Handball Extraligy nad ŠKP Bratislava 32:28. V piatom stretnutí si tak pripísali štvrté víťazstvo v sezóne. Bratislavčania zaznamenali tretiu prehru.
Niké Handball Extraliga - 5. kolo:
HK Bojnice - ŠKP Bratislava 32:28 (13:13)
Najviac gólov: Briatka 8/2, Blaho 5, Michniewicz 5/3 - Chajan 10, Orosz 5, Chebeň 4/3. Rozhodovali: Bohunický a Szerencsés, 7 m hody: 10/6 - 3/3, vylúčení: 4:6, 665 divákov.
