Hádzanári HK Bojnice zvíťazili nad MHC Štart Nové Zámky 35:33
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Hádzanári HK Bojnice zvíťazili v 7. kole Niké Handball Extraligy nad MHC Štart Nové Zámky 35:33 aj vďaka 11 gólom Tomáša Bogára. Výhodu domácej palubovky využila aj Modra, ktorá si poradila s ŠKP Bratislava 32:24. HC Sporta Hlohovec prehral s HC Záhoráci 28:29.
7. kolo Niké Handball Extraligy
HC Sporta Hlohovec - HC Záhoráci 28:29 (14:13)
Najviac gólov: Obulaný 7, Halla 6, Jankovič 5 - Valachovič 8/2, Prevaj 7, Spasin 5, 7 m hody: 2/1 - 6/3, vylúčení: 3:3, rozhodovali: Mandák, Gábriš, 120 divákov
HK Bojnice - MHC ŠTART Nové Zámky 35:33 (17:19) ´
Najviac gólov: Bogár 11/1, Melnyk 6, Blaho 5 - Souček a Valent 7, Dévai 6/1, Lukačin 5, 7 m hody: 6/3 - 3/2, vylúčení: 5:3, rozhodovali: Daňo, Sabol, 738 divákov -
HO TJ Slovan Modra - ŠKP Bratislava 32:24 (18:12)
Najviac gólov: Jurikovič 11, Mišových 7, Frno 5 - Varga 6/2, Korbel 4, Stachovič a Chajan po 3, 7 m hody: 5/3 - 6/3, vylúčení: 6:4, rozhodovali: B. Sivák, R. Sivák, 280 divákov
