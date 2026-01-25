< sekcia Šport
Hádzanári Hlohovca zdolali Nové Zámky 29:27
V súťaži si pripísali druhú výhru za sebou a priblížili sa k prvej šestke na rozdiel bodu.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Hádzanári Hlohovca zdolali v domácom zápase 17. kola Niké Handball Extraligy Nové Zámy 29:27. V súťaži si pripísali druhú výhru za sebou a priblížili sa k prvej šestke na rozdiel bodu. Nové Zámky sa nachádzajú na 4. mieste.
Niké Handball Extraliga - 17. kolo:
HC Sporta Hlohovec - MHC ŠTART Nové Zámky 29:27 (16:12)
najviac gólov: Halla 8, Obulaný 7, A. Antala a Jankovič po 4 - Valent a Kocák po 6, Straňovský 3/2. Rozhodovali: Nagy a Papaj, 7m: 3/2 - 3/2, vylúčení: 3:2, 280 divákov
