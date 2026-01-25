Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hádzanári Hlohovca zdolali Nové Zámky 29:27

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V súťaži si pripísali druhú výhru za sebou a priblížili sa k prvej šestke na rozdiel bodu.

Bratislava 25. januára (TASR) - Hádzanári Hlohovca zdolali v domácom zápase 17. kola Niké Handball Extraligy Nové Zámy 29:27. V súťaži si pripísali druhú výhru za sebou a priblížili sa k prvej šestke na rozdiel bodu. Nové Zámky sa nachádzajú na 4. mieste.



Niké Handball Extraliga - 17. kolo:

HC Sporta Hlohovec - MHC ŠTART Nové Zámky 29:27 (16:12)

najviac gólov: Halla 8, Obulaný 7, A. Antala a Jankovič po 4 - Valent a Kocák po 6, Straňovský 3/2. Rozhodovali: Nagy a Papaj, 7m: 3/2 - 3/2, vylúčení: 3:2, 280 divákov
.

