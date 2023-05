Hádzanári Košíc zdolali v piatom zápase Bojnice a získali bronz

play-off o 3. miesto - piaty zápas (na tri víťazstvá):



HK Kúpele Bojnice - HK Košice 26:36 (10:17)



najviac gólov: J. Briatka 8, Buvala 7, Bogár a Blaho po 2, Michniewicz a Petro po 2/1 - P. Hruščák 17, M. Baláž 6, Hriňák a Guzy po 4. 7 m hody: 3/2 - 1/1, vylúčení: 1:4, rozhodovali: Záhrádník a Budzák, 1300 divákov.



/konečný stav série 2:3, Košice získali bronz/







konečné poradie: 1. MŠK Považská Bystrica, 2. Tatran Prešov, 3. HK Košice, 4. Kúpele Bojnice, 5. MHC Štart Nové Zámky, 6. HC Sporta Hlohovec, 7. ŠKP Bratislava, 8. HK Agro Topoľčany, 9. HáO TJ Slovan Modra, 10. Záhoráci Stupava/Malacky, 11. MHáK Martin. Šaľa odstúpila zo súťaže.

Prievidza 21. mája (TASR) - Hádzanári HK Košice vyhrali piate stretnutie súboja o bronz v Niké Handball extralige mužov nad domácim HK Kúpele Bojnice presvedčivo 36:26 (17:10) a celú sériu 3:2 na zápasy.Košičania ani raz nepustili Bojničanov do vedenia. Po necelých dvadsiatich minútach mali k dobru sedemgólový náskok (12:5) a v 26. min dokonca viedli už 16:7. Domácim sa podarilo v 42. min znížiť na 16:21. Hostia obrat nepripustili a vďaka gólom kanoniera Patrika Hruščáka si udržiavali bezpečný náskok až do konca a napokon dosiahli dvojciferný triumf.Zverenci trénera Martina Liptáka síce oproti vlaňajšej sezóne klesli v konečnom poradí o jednu pozíciu, ale do svojej zbierky pozostávajúcej z dvoch zlatých a deviatich strieborných medailí v rámci extraligy pridali tretí bronz. Informoval slovakhandball.sk.