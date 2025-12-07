< sekcia Šport
Hádzanári Košíc zvíťazili nad Hlohovcom 31:25
Košičanom patrí v tabuľke piate miesto, Hlohovec je deviaty.
Autor TASR
Košice 7. decembra (TASR) - Hádzanári HK Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 14. kola Niké Handball Extraligy nad HC Sporta Hlohovec 31:25. Dvanástimi gólmi prispel k výhre domáceho tímu Patrik Hruščák. Košičanom patrí v tabuľke piate miesto, Hlohovec je deviaty.
Niké Handball Extraliga - 14. kolo:
HK Košice - HC Sporta Hlohovec 31:25 (15:10)
Najviac gólov: Hruščák 12/1, Kimák-Fejko a Stavač po 5 - Jankovič 6/1, Obulaný, Halla a Tománek po 4. Rozhodovali: Sabol a Richvalský, 7m: 3/2 - 5/3, vylúčení: 4:3, 154 divákov.
