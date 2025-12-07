Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hádzanári Košíc zvíťazili nad Hlohovcom 31:25

Na snímke zľava Maroš Varga (Košice) a Peter Dudáš (Hlohovec) počas zápasu 14. kola Niké Handball Extraligy v hádzanej mužov HK Košice - HC Sporta Hlohovec v nedeľu 7. decembra 2025 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Košičanom patrí v tabuľke piate miesto, Hlohovec je deviaty.

Autor TASR
Košice 7. decembra (TASR) - Hádzanári HK Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 14. kola Niké Handball Extraligy nad HC Sporta Hlohovec 31:25. Dvanástimi gólmi prispel k výhre domáceho tímu Patrik Hruščák. Košičanom patrí v tabuľke piate miesto, Hlohovec je deviaty.



Niké Handball Extraliga - 14. kolo:

HK Košice - HC Sporta Hlohovec 31:25 (15:10)

Najviac gólov: Hruščák 12/1, Kimák-Fejko a Stavač po 5 - Jankovič 6/1, Obulaný, Halla a Tománek po 4. Rozhodovali: Sabol a Richvalský, 7m: 3/2 - 5/3, vylúčení: 4:3, 154 divákov.





