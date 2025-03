Hádzanári MŠK Považská Bystrica získali Slovenský pohár

finále Slovenského pohára v Trnave:



MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 27:22 (13:10)



Najviac gólov: Briatka 9/3, Hlinka 6, Živkovič 4/2 - Hozman 6, Karlov 5. Rozhodovali: Baďura, Záhradník, vylúčení: 4:6, 7 m: 6/5 - 1/0, 1400 divákov



Trnava 1. marca (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica získali piatykrát v histórii Slovenský pohár. V sobotnom finále v Trnave vyhrali nad obhajcom trofeje Tatranom Prešov 27:22. Považania predtým vybojovali cennú trofej v rokoch 2001, 2006, 2019 a 2022.Prešovčanom sa nevydaril útok na víťazný hetrik v súťaži, no s 18 prvenstvami v ére samostatnosti sú suverénnymi rekordérmi Slovenského pohára. Úvod finálového súboja vyšiel lepšie Tatranu, ktorý viedol 4:1, no Považská Bystrica išla aj vďaka gólom Martina Briatku a úspešným zákrokom brankára Mariána Žernoviča do kabín s trojgólovým náskokom v polčase. V dramatickom druhom dejstve poslal Hozman dvoma zásahmi za sebou Prešovčanov v 47. minúte do vedenia 20:19, ale brankár Žernovič o chvíľu neskôr strelou cez celé ihrisko do opustenej bránky vyrovnal. Dvoma zákrokmi potom podržal svoj tím a Považania viedli o dva góly 22:20. Necelých päť minút pred koncom to bolo po úspešnej sedmičke Živkoviča už 24:21 a Považská Bystrica si náskok postrážila. Po troch rokoch sa tak jej hráči opäť tešili z pohárovej trofeje.Václav Straka, tréner P. Bystrice: "Ratko Djurkovič, tréner Tatrana: "