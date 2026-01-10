< sekcia Šport
Hádzanári nastúpia v nedeľu v súboji o 3. miesto proti Egyptu
Slováci obsadili v skupine druhú pozíciu, keď najskôr podľahli Španielsku 26:43 a potom zdolali Tunisko 35:30.
Autor TASR
Pamplona 10. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári nastúpia v nedeľu na medzinárodnom turnaji v španielskej Pamplone v súboji o 3. miesto proti Egyptu. Rozhodli o tom výsledky sobotných záverečných duelov v skupinách. Domáci Španieli v „slovenskej“ A-skupine zdolali Tunisko 37:28 a obsadili prvú priečku. V B-skupine Egypt zdolal Irán 43:24 a o skóre skončil druhý za Portugalskom. Slováci obsadili v skupine druhú pozíciu, keď najskôr podľahli Španielsku 26:43 a potom zdolali Tunisko 35:30.
A-skupina:
Španielsko – Tunisko 37:28 (19:13)
konečná tabuľka:
1. Španielsko 2 2 0 0 80:54 4
2. SLOVENSKO 2 1 0 1 61:73 2
2. Tunisko 2 0 0 2 58:72 0
B-skupina:
Egypt – Irán 43:24 (24:10)
konečná tabuľka:
1. Portugalsko 2 1 1 0 72:51 3
2. Egypt 2 1 1 0 74:55 3
3. Irán 2 0 0 2 44:84 0
Ďalší program turnaja:
nedeľa 11. januára
zápas o 5. miesto:
14.30 Tunisko - Irán
zápas o 3. miesto:
16.45 SLOVENSKO - Egypt
finále:
19.00 Španielsko - Portugalsko
