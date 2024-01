Hádzanári Nemecka a Maďarska si zabezpečili postup do hlavnej fázy ME

A-skupina (Berlín):



Švajčiarsko - Francúzsko 26:26 (14:14)



Severné Macedónsko – Nemecko 25:34 (13:18)



tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 61:39 4 - postup



2. Francúzsko 2 1 1 0 65:55 3



3. Švajčiarsko 2 0 1 1 40:53 1



4. Sev. Macedónsko 2 0 0 2 54:73 0







B-skupina (Mannheim):



Rumunsko - Španielsko 24:36 (12:17)



Chorvátsko – Rakúsko 28:28 (14:12)



tabuľka:



1. Chorvátsko 2 1 1 0 67:57 3



2. Rakúsko 2 1 1 0 59:52 3



3. Španielsko 2 1 0 1 65:63 2



4. Rumunsko 2 0 0 2 48:67 0







C-skupina (Mníchov):



Čierna Hora - Island 30:31 (15:17)



Srbsko – Maďarsko 27:28 (13:14)



tabuľka:



1. Maďarsko 2 2 0 0 54:51 4 - postup



2. Island 2 1 1 0 58:57 3



3. Srbsko 2 0 1 1 54:55 1



4. Čierna Hora 2 0 0 2 54:57 0

Berlín 15. januára (TASR) - Hádzanári domáceho Nemecka a Maďarska si na ME zabezpečili postup do hlavnej fázy. Oba tímy majú po dvoch dueloch v základnej skupine plný počet bodov - Nemci zdolali v A-skupine Severné Macedónsko 34:25 a Maďari si v "céćku" poradili so Srbskom 28:27.Švajčiari získali v A-skupine v nedeľu cenný bod s Francúzskom po remíze 26:26. Španieli si pripísali na konto prvé víťazstvo, v "béčku" zdolali Rumunsko presvedčivo 36:24.