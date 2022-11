Hádzanári P. Bystrice nastúpia v 3.kole Európskeho pohára s Goricou

Viedeň 8. novembra (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica sa stretnú v 3. kole Európskeho pohára EHF 2022/23 s chorvátskym tímom HRK Gorica. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle európskej federácie vo Viedni.



Považania mali v úvodnom kole tretej najprestížnejšej európskej súťaže voľný žreb, v druhom narazili na HC Izvidjač Ljubuški z Bosny a Hercegoviny. V prvom zápase na domácej palubovke dominovali a triumfovali 34:25, čo nakoniec rozhodol o ich postupe do tretej fázy, keďže v sobotňajšej odvete na ihrisku súpera prehrali o štyri góly 32:36.



V utorkovom žrebe sa predstavilo 32 tímov rozdelených do dvoch skupín. Považská Bystrica bola medzi šestnástkou nasadených a v 3. kole mohla okrem Gorice dostať napríklad aj český Talent Plzeň, grécky AEK Atény, IBV Vestmannaeyjar z Islandu či nórsky Runar Sandefjord. Gorica sa prebojovala do 3. kola po tesných triumfoch nad TJ Sokol Nové Veselí 27:25 doma respektíve 28:26 vonku.



Zápasy prvého kola sú naplánované na 3. a 4. decembra a odvety sa odohrajú do 10. decembra. Považská Bystrica by mala hrať prvý duel na domácej palubovke.