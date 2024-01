Hádzanári Poľska na ME zdolali Faerské ostrovy

D-skupina (Berlín):



Poľsko - Faerské ostrovy 32:28 (15:15)



Nórsko - Slovinsko 27:28 (17:17)







E-skupina (Mannheim):



Bosna a Hercegovina - Gruzínsko 19:22 (9:9)



Švédsko - Holandsko 29:28 (15:15)







F-skupina (Mníchov):



Česko - Grécko 29:20 (15:8)



Dánsko - Portugalsko 37:27

Berlín 16. januára (TASR) - Hádzanári Dánska zvíťazili v pondelňajšom v priamom súboji o prvenstvo v F-skupine ME v Nemecku nad Portugalskom 37:27. Oba tímy si zabezpečili postup do hlavnej fázy. Prvenstvo v skupine zaznamenali aj Slovinci, ktorí v "déčku" zdolali favorizovaných Nórov 28:27 a odsunuli ich na 2. miesto.Česi zvíťazili v F-skupine nad Gréckom 29:20, pričom oba tímy už nemali šancu na postup do hlavnej fázy. Česi obsadia v skupine nepostupové 3. miesto, Gréci sú bez zisku bodu poslední. Víťazne uzavreli svoje účinkovanie na kontinentálnom šampionáte aj Poliaci, ktorí zdolali v D-skupine v súboji o konečnú 3. priečku Faerské ostrovy 32:28.