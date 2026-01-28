< sekcia Šport
Nemci a Chorváti postúpili do semifinále
V ďalšom zápase I. skupiny zdolali Portugalci Španielov 35:27 a v II. skupine si Islanďania poradili so Slovincami 39:31.
Autor TASR,aktualizované
Malmö/Herning 28. januára (TASR) - Nemeckí hádzanári zdolali v stredajšom zápase I. skupiny na ME Francúzsko 38:34 a zabezpečili si postup do semifinále. Zverenci Alfreda Gislasona tak budú bojovať o svoju prvú medailu na kontinentálnom šampionáte od zisku titulu v roku 2016. V II. skupine si postup vybojovali Chorváti po víťazstve nad Maďarskom 27:25.
V ďalšom zápase I. skupiny zdolali Portugalci Španielov 35:27 a v II. skupine si Islanďania poradili so Slovincami 39:31. Od 20.30 h boli ešte na programe zápasy Dánsko - Nórsko a Švajčiarsko - Švédsko.
Prvé dva tímy z oboch šesťčlenných skupín si zabezpečia účasť v semifinále, mužstvá na tretej priečke odohrajú zápas o konečné piate miesto na šampionáte.
V ďalšom zápase I. skupiny zdolali Portugalci Španielov 35:27 a v II. skupine si Islanďania poradili so Slovincami 39:31. Od 20.30 h boli ešte na programe zápasy Dánsko - Nórsko a Švajčiarsko - Švédsko.
Prvé dva tímy z oboch šesťčlenných skupín si zabezpečia účasť v semifinále, mužstvá na tretej priečke odohrajú zápas o konečné piate miesto na šampionáte.
hádzaná - ME
hlavná fáza - I.skupina (Herning/Dán.):
Nemecko - Francúzsko 38:34 (19:15)
Španielsko - Portugalsko 27:35 (12:16)
hlavná fáza - II.skupina (Malmö/Švéd.):
Chorvátsko - Maďarsko 27:25 (13:15)
Slovinsko - Island 31:39 (16:18)
hlavná fáza - I.skupina (Herning/Dán.):
Nemecko - Francúzsko 38:34 (19:15)
Španielsko - Portugalsko 27:35 (12:16)
hlavná fáza - II.skupina (Malmö/Švéd.):
Chorvátsko - Maďarsko 27:25 (13:15)
Slovinsko - Island 31:39 (16:18)