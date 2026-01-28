Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemci a Chorváti postúpili do semifinále

Portugalský hádzanár Francisco Costa a hráč Španielska Daniel Dujshebaev (vľavo) počas zápasu I. skupiny hlavnej fázy Španielsko - Portugalsko na ME v hádzanej mužov v dánskom Herningu v stredu 28. januára 2026. Foto: TASR/AP

V ďalšom zápase I. skupiny zdolali Portugalci Španielov 35:27 a v II. skupine si Islanďania poradili so Slovincami 39:31.

Malmö/Herning 28. januára (TASR) - Nemeckí hádzanári zdolali v stredajšom zápase I. skupiny na ME Francúzsko 38:34 a zabezpečili si postup do semifinále. Zverenci Alfreda Gislasona tak budú bojovať o svoju prvú medailu na kontinentálnom šampionáte od zisku titulu v roku 2016. V II. skupine si postup vybojovali Chorváti po víťazstve nad Maďarskom 27:25.

V ďalšom zápase I. skupiny zdolali Portugalci Španielov 35:27 a v II. skupine si Islanďania poradili so Slovincami 39:31. Od 20.30 h boli ešte na programe zápasy Dánsko - Nórsko a Švajčiarsko - Švédsko.

Prvé dva tímy z oboch šesťčlenných skupín si zabezpečia účasť v semifinále, mužstvá na tretej priečke odohrajú zápas o konečné piate miesto na šampionáte.

hádzaná - ME

hlavná fáza - I.skupina (Herning/Dán.):

Nemecko - Francúzsko 38:34 (19:15)

Španielsko - Portugalsko 27:35 (12:16)



hlavná fáza - II.skupina (Malmö/Švéd.):

Chorvátsko - Maďarsko 27:25 (13:15)

Slovinsko - Island 31:39 (16:18)
