Hádzanári Považskej Bystrice postúpili po remíze do osemfinále

Odveta 3. kola Európskeho pohára mužov:



MŠK Považská Bystrica - Granitas-Karys Kaunas 28:28 (9:13)



Najviac gólov: Ivanycja a Vallo po 6, Gardian 5, Briatka 5/4 - Šarkauskas 13/7, Grigas 5, Balčiunas a Bučinskas po 4.

Rozhodovali: Chrzan, Janas (obaja Poľ.),

vylúčení: 7:5, ČK: 20. Petričenko (P. Bystrica), 7m hody: 6/6 - 7/7,

bez divákov



/prvý zápas 25:22, do osemfinále postúpila Považská Bystrica/

Považská Bystrica 20. decembra (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica postúpili po dráme do osemfinále Európskeho pohára. V odvete 3. kola remizovali ako domáci tím s litovským tímom Granitas-Karys Kaunas 28:28, no keďže v prvom meraní síl v sobotu zvíťazili 25:22, tešili sa z postupu.Oba zápasy sa po dohode tímov hrali na Považí, v nedeľu boli Považania domáci aj podľa zápisu. Odveta sa však dlho nevyvíjala v ich prospech, Litovčania otočili skóre dvojzápasu a v úvode druhého polčasu viedli aj šesťgólovým rozdielom (17:11). Ešte štyri minúty pred koncom to bolo o tri góly pre litovský tím (28:25), no záver hráči z Považskej Bystrice zvládli a od tohoto momentu už skórovali iba oni. Osemifinále súťaže je na programe vo februári.