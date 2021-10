Hádzanári Považskej Bystrice postúpili do 3. kola Európskeho pohára

MŠK Považská Bystrica - Dragunas Klaipeda 26:22 (15:13)



Najviac gólov: Žilinčík 6, Gardian 5 - Lapiniauskas 9. Rozhodovali: Lindenbaum a Laron (obaja Izr.), vylúčenia: 6:3, ČK: 58. Žilinčík - 13. Butkus, 7m hody: 1/1 - 7/6, 350 divákov.



/prvý zápas 25:26, postúpila P. Bystrica/

Považská Bystrica 23. októbra (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica postúpili do 3. kola Európskeho pohára. V sobotnom odvetnom dueli 2. kola zdolali doma litovský tím Dragunas Klaipeda 26:22, v prvom stretnutí prehrali na palubovke súpera iba o jeden gól 25:26.Hostia začali duel lepšie a v 12. minúte sa dostali do náskoku 7:5. Nasledovala trojgólová šnúra Považanov, ktorí sa v závere prvého polčasu dostali do dvojgólového náskoku. Hneď na začiatku druhého svoj odstup od súpera navýšili (17:13) a súpera už nepustili k reálnej možnosti zabojovať o postup.