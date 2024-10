Hádzanári Považskej Bystrice prehrali v Zubří, no postúpili do 3. kola

HC Robe Zubří - MŠK Považská Bystrica 29:27 (9:13) - prvý zápas 20:25, postúpila Považská Bystrica



najviac gólov Zubří: Palát 6, Kyryljuk 5, Hrstka 5/2 - zostava a góly P. Bystrice: Žernovič, Gálik - Živkovič 6/1, Jurák 5, Ďuriš a Macháč po 4, Briatka 4/1, Vallo 2, Bystrický, Petrík, Ďurana Urík, Podsedlý, Podstrásky, Žernovič, Kvaššay, Gardian



Rozhodcovia: Picard, Vauchez (obaja Fr.), 7m: 2/2 - 3/2, vylúčení: 2:2, 1200 divákov

Zubří 26. októbra (TASR) - Hádzanári Považskej Bystrice postúpili do 3. kola Európskeho pohára EHF. V sobotňajšej odvete 2. kola síce prehrali na palubovke HC Robe Zubří 27:29, no výsledok im po víťazstve 25:20 v prvom meraní síl stačil k úspechu v dvojzápase.Domáci mali dobrý vstup do stretnutia a viedli 6:2, na postupový výsledok sa však nedostali. Považania ešte do prestávky vyrovnali a prvý polčas uzavreli štvorgólovou šnúrou, po ktorej viedli 13:9. Po zmene strán si slovenský tím držal náskok, keď Ľubomír Ďuriš skóroval v 53. minúte, viedla Považská Bystrica ešte 25:22. V úplnom závere ešte domáci zabojovali, no podarilo sa im iba zvíťaziť, otočiť skóre dvojzápasu už nie.