Hádzanári Považskej Bystrice si poradili s Ljubuški

Európsky pohár EHF - 2. kolo, prvý zápas:



MŠK Považská Bystrica - HC Izvidjač Ljubuški 34:25 (20:12)



Najviac gólov: Jurák 6, Briatka 6/3, Bystrický a Hozman po 5 - Češko 7, Pavlovič a Vujovič po 4, 7 m hody: 3/3 – 0, vylúčení: 5:3, rozhodovali: Lošak a Novikov (obaja Ukr.), 1100 divákov

Považská Bystrica 29. októbra (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica úspešne vstúpili do Európskeho pohára EHF. V sobotnom prvom zápase 2. kola tretej najprestížnejšej európskej súťaže zdolali doma Izvidjač Ljubuški 34:25. Odveta sa bude hrať 5. novembra o 19.00 h u súpera v Bosne a Hercegovine.Považania mali v 1. kole súťaže voľný žreb, v zápase proti súperovi z Balkánu od úvodu diktovali tempo. Hostí pred 1100 divákmi nepustili ani raz do vedenia. Duel odštartovali šnúrou 5:1, už do polčasu si vytvorili deväťgólový náskok. Maximálne viedli v stretnutí o 12 gólov. V ich drese dal Peter Jurák 6 gólov, rovnako ako Martin Briatka, ktorý premenil všetky tri sedmičky.