Sobota 16. august 2025
Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali Zepos Cup v Jičíne

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zverenci trénera Václav Straku tak vyhrali všetkých osem doterajších prípravných zápasov.

Autor TASR
Jičín 16. augusta (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica sa stali v Jičíne už piatykrát víťazmi Zepos Cupu. Úradujúci vicemajstri Slovenska zdolali na ceste za prvenstvom v 18. ročníku tohto medzinárodného turnaja dvoch účastníkov najvyššej českej súťaže, v piatkovom semifinále Pepino SKP Frýdek-Místek 28:25 (14:12) a v sobotňajšom finále domáci HBC Jičín 31:27 (14:10).

Zverenci trénera Václav Straku tak vyhrali všetkých osem doterajších prípravných zápasov. Generálkou pred štartom nového ročníka Niké handball extraligy pre nich bude duel s HC Robe Zubří, ktorý odohrajú vo svojej hale na budúci piatok. Informoval klub MŠK.
