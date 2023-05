Hádzanári Považskej Bystrice získali titul a ukončili nadvládu Tatrana

MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 26:22 (14:12)



Najviac gólov: Jurák 6, Žilinčík 5, Sloboda 3 - Lopez 6, Fenár 5/1, Gogola 3. Rozhodovali: Haščík, Rudinský, vylúčenia: 3:3, 7m hody: 2/3 - 1/3, 1400 divákov.



/konečný stav série: 3:2, Považská Bystrica získala titul/

1993/1994 Lokomotíva Trnava



1994/1995 Agro VTJ Topoľčany



1995/1996 Agro VTJ Topoľčany



1996/1997 VSŽ Košice



1997/1998 HC Topoľčany



1998/1999 VSŽ Košice



1999/2000 ŠKP Sečovce



2000/2001 ŠKP Sečovce



2001/2002 MŠK Považská Bystrica



2002/2003 MŠK Považská Bystrica



2003/2004 ŠK Tatran Prešov



2004/2005 Tatran Prešov



2005/2006 MŠK SIRS Považská Bystrica



2006/2007 Tatran Prešov



2007/2008 Tatran Prešov



2008/2009 Tatran Prešov



2009/2010 Tatran Prešov



2010/2011 Tatran Prešov



2011/2012 Tatran Prešov



2012/2013 Tatran Prešov



2013/2014 Tatran Prešov



2014/2015 Tatran Prešov



2015/2016 Tatran Prešov



2016/2017 Tatran Prešov



2017/2018 Tatran Prešov



2018/2019 Tatran Prešov



2019/2020 bez víťaza (sezóna anulovaná pre pandémiu koronavírusu)



2020/2021 Tatran Prešov



2021/2022 Tatran Prešov



2022/2023 MŠK Považská Bystrica

Považská Bystrica 20. mája (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica sa stali víťazmi Niké Handball extraligy v ročníku 2022/23. Zisk svojho štvrtého majstrovského titulu v histórii klubu spečatili v sobotnom piatom zápase finále play off, keď na domácej palubovke zdolali Tatran Prešov 26:22 a v sérii triumfovali 3:2 na zápasy. Považania ukončili 15 sezón trvajúcu hegemóniu Prešovčanov.V úvode zápasu boli aktívnejší domáci, ktorých hnala vpred vypredaná hala. Považania sa dostali do vedenia 7:4, na čom mali najväčšiu zásluhu štvorgólový Žilinčík a tiež brankár Kovačin, ktorý zlikvidoval sedemičku Briatku a následne predviedol famózne zákroky pri zakončeniach Fenára. Po dvadsiatich minútach hry viedli domáci už rozdielom piatich gólov. Hostia hľadali recept na to, ako prekonať domácu defenzívu, preto počas útočenia zvolili hru bez brankára, vďaka ktorej znížili stav na 12:14. Považania držali súpera na dištanc dvoch gólov aj v úvodnej štvrťhodine druhého polčasu a Prešovčanov naďalej "" zákrokmi Kovačin, ktorý v 45. minúte zlikvidoval aj druhú sedmičku v stretnutí. Na začiatku záverečnej desaťminútovky sa dvakrát blysol aj hosťujúci brankár Chupryna, ktorý udržal Prešov v hre o titul. Považania však súperovi nedovolili ísť ani raz do vedenia, v závere si postrážili náskok a odštartovali majstrovské oslavy.